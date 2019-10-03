محافظ الوادي الجديد يكرم الجمعيات الأهلية والشركات الاستثمارية ويسلم عقود تقنين للمواطنين

قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشكروالتقدير للمحافظين السابقين، مؤكدًا بأنهم رموزًا مشرفة ونماذج بناءة يحتذى بهم في العطاء والجدية والتفاني في العمل، مشيرًا بأنه يسير علي درب أسلافه في مواصلة العمل وضرورة الإستفادة من خبراتهم في خطط تنمية المحافظة المستقبلية.





جاء ذلك خلال الإحتفالية الكبري التي نظمتها محافظة الوادي الجديد اليوم بمناسبة العيد القومي الستون للمحافظة، بحضور المحافظين السابقين اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي واللواء محمود خليفة، واللواء محمود عشماوي، والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة السابق والمستشار ياسر فاروق التلاوي والدكتور مدحت فهمي نجم، ونجلة الشهيد الدكتورة دعاء محمد طلعت ضرغام،والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين ورجال الأعمال ورؤساء الجمعيات الأهلية الداعمة بأنشطتها المختلفة علي أرض المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.





وخلال الإحتفالية قدم طلاب المدارس عرض أوبريت عن تراث الوادي وفقرات فنية وموسيقي وشعر تناولت تضحيات أبطالنا الشهداء من رجال القوات المسلحة، والتي نالت إعجاب الحاضرين وعلي إثرها قرر المحافظ منح جميع الفرق المشاركة والمشرفين عليها مكأفات مالية لأدائهم المتميز في العرض.





وسلم الزملوط يشاركة المحافظين السابقين عقود تمليك نهائية للمواطنين الذى تم تقنين أوضاعهم وقاموا بتسديد كامل الثمن مقابل الأراضى المقننة، مشيدا بنجاح منظومة التقينين علي أرض المحافظة، بالإضافة إلي تسليم كروت فيزا لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة بالمحافظة.



