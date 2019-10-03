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عاجل - اجتماع هام في الأهلي لبحث التصعيد ضد رئيس الزمالك

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:10 م
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عاجل - اجتماع هام في الأهلي لبحث التصعيد ضد رئيس الزمالك
مرتضى منصور
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علي نبوي
 
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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما خلال الساعات القادمة لبحث عدد من الملفات التي يأتي على رأسها الخطوات التي اتخذها المجلس ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعدما تم اللجوء الى الجهات الرسمية ، وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة واللجنة الاولمبيةالمصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ولجنة ضبط اداء الإعلام الرياضي.


ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه الذي يعقد ظهر غدًا الجمعة برئاسة محمود الخطيب الخطوات القادمة ، والتي من بينها التصعيد الى المحكمة الرياضية الدولية .


يدرس مجلس الإدارة الموقف من كافة جوانبه بعد ترفعه عن الرد على التجاوزات التي تعرض لها ، وقرر أن يسلك الطرق القانونية من أجل نبذ التعصب والأمور التي لا تتوافق مع السلوك الرياضي القويم والحفاظ على حقوق النادى.


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