عاجل - اجتماع هام في الأهلي لبحث التصعيد ضد رئيس الزمالك







ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه الذي يعقد ظهر غدًا الجمعة برئاسة محمود الخطيب الخطوات القادمة ، والتي من بينها التصعيد الى المحكمة الرياضية الدولية .









يدرس مجلس الإدارة الموقف من كافة جوانبه بعد ترفعه عن الرد على التجاوزات التي تعرض لها ، وقرر أن يسلك الطرق القانونية من أجل نبذ التعصب والأمور التي لا تتوافق مع السلوك الرياضي القويم والحفاظ على حقوق النادى.









ويأتي ذلك بعدما تم اللجوء الى الجهات الرسمية ، وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة واللجنة الاولمبيةالمصرية والاتحاد المصرى لكرة القدم والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ولجنة ضبط اداء الإعلام الرياضي.