300 جمل مدرب على "الراكب الآلي".. شرم الشيخ تستضف أكبر سباق هجن في مصر

انطلق المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضي 2019/2020، بمدنية شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، ويتحرك السباق غدًا بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ حتى 6 أكتوبر الجاري حيث تسعي مدنية شرم الشيخ إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب السائحين العرب والأجانب.

مشاركة دولية

ينطلق السباق غدًا الجمعة، بمضمار الهجن، يحضر السباق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بالتعاون مع مسئولى ووزراء الشباب والرياضة، والزراعة، التضامن الاجتماعي، الصحة، اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء نوادى الهجن العربية، ورئيس اتحاد نوادى الهجن العربية.

يضم السباق وفود 15 دولة فى فعاليات المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن وهم الإمارات والسعودية والكويت وفرنسا والمغرب وأريتريا والجزائر ولبنان والسودان وتشاد وليبيا وفلسطين والأردن وتونس وعمان .

تكلفة السباق

يعتبر سباق الهجن ثانى سباق للهجن على مضمار سباق الهجن الدولى، وهو السباق الأول من نوعه يقام على أرض مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات.

أجرت اللجنة المنظمة للمهرجان التجهيزات اللازمة لمضمار الهجن، وإقامة الخيام للمشاركين، علاوة على تجميل محيط مضمار الهجن، تحت إشراف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تبلغ تكلفة مضمار سباقات الهجن فى شرم الشيخ 100 مليون جنيه، دفعت الدولة من تكلفة المضمار 25 مليون جنيه، وتبلغ المشاركة المجتمعية ودعم رجال الأعمال 75 مليون جنيه.

سباقات الهجن

تبلغ مساحة مضمار سباقات الهجن فى شرم الشيخ 941 فدانًا بطول 6 كيلومترات، وهو ما يصلح لإقامة كافة سباقات الهجن، ويتسع مضمار لاستقبال 500 مشاهد، وهو مزود بمصعد كهربائى لصعود كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وجراج يتسع لنحو 200 سيارة.

يشمل مضمار سباقات الهجن فى شرم الشيخ مخرج للطوارئ، ومخرج تحرك vip والصحفيين والإعلاميين ورؤساء الوفود، مخرج أخر خاصة بالجمهور، وأخرى للمدربين، كما يضم عيادات بيطرية وأماكن لإقامة الإبل.

الانترنت

يوجد بمضمار سباق الهجن غرفة للتحكم مزودة بأحدث أجهزة الإنترنت فائق السرعة، كما تحمل الجمال المشاركة فى السباقات جهاز رصد عن بعد gps لمعرفة عدد الكيلومترات التى قطعها كل جمل ومناطق تواجدها فى المضمار.

تشارك وفود من 15 دولة فى فعاليات المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضى 2019/2020، وتستمر فعاليات مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجارى.

السباق الأول

قد افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 25 أبريل الماضي، مهرجان شرم الشيخ العالمى الأول لسباق الهجن، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نوادى الهجن بالسعودية، الأردن، والإمارات ومصر.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مضمار سباقات شرم الشيخ يضاهى أشهر مضامير بالدول العربية، وبعض دول أوروبا، ويستخدم التكنولوجيا الحديثة والتقنيات العالمية المستخدمة فى أفضل مضامير العالم،كما أن سباق الهجن هي من الرياضات المحببة للبدو بالبلدان العربية.

أضاف «فودة»، أن سباقات الهجن تجذب عشرات المشجعين من الأجانب والعرب وهو ما يجذب السياحة الرياضية، ويبلغ طول مضمار الهجن ٤ كيلومترات وعرضه ٥٠ مترًا ، يضم بمدرجات للمشاهدة بعرض واجهة ١٠٠ متر وتستوعب ١٥٠٠ م، وقاعة كبيرة لاستقبال كبار الوفود وأماكن للتصوير التليفزيونى ومدرجات للجمهور والعيادة البيطرية.

أكد فودة، أنه يوجد 300 جمل مدربة على استخدام "الراكب الآلى"، وهو عبارة عن تكنولوجيا حديثة تستخدم للمساعدة في تدريب وتأهيل الهجن بجانب المدربين، المشاركين من عدة محافظات مختلفة.