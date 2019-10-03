عاجل - الكاف يحسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان جينيراسيون فوت السنغالي رفض خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ 32 على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، وطلب إقامة المباراة في موعدها ومكانها المحدد سلفًا علي ملعب "بتروسبورت"، ولم يحضر الفريق السنغالي لملعب اللقاء، واعتبره الحكم منسحبًا، والزمالك فائزًا ومتأهلا لدور المجموعات.





وفاجئ الاتحاد الإفريقي نادي الزمالك بإرسال خطاب للاتحاد المصري يعلن فيه أنه لم يعتمد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات الإفريقي، وأنه لا يزال يدرس أزمة اللقاء بشكل كامل قبل اتخاذ قراره النهائي، وحدد يوم 8 أكتوبر الجاري لتحديد قراره بخصوص المباراة.





وكشف "شوبير"، أن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي هو الاتجاه الأقرب بالنسبة للاتحاد الإفريقي، خاصة وأن اللوائح تساند بطل السنغال، خاصة وأنه يجب عدم تعديل ملعب اللقاء إلا قبل 10 أيام من موعد المباراة، إلا أن الزمالك يستند على خطاب الكاف بالموافقة على نقل المواجهة.





وأكمل شوبير، أن الفريق السنغالي واثق في موقفه وتلقى دعوة لحضور قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مثل الزمالك، كما سيحضران قرعة الدور الثاني من الكونفيدرالية في نفس القاعة.



