"الإسكان" تعلن عن أخر موعد للتقديم لمشروعي ""JANNA و "سكن مصر"
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:12 م
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الفجر الاقتصادي
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قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن تسجيل البيانات ودفع المقدمات لحجز 3336 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدن (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، و2240 وحدة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا)، مستمر حتى الساعة 11:59 مساء اليوم الخميس 3/10/2019.
وأوضح وزير الإسكان، أنه حتى أمس الأول الثلاثاء، قام 3129 مواطناً بتسجيل البيانات لحجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بينما قام 2425 مواطناً بتسجيل البيانات لحجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط.
وأشار وزير الإسكان إلى أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، ويتم التخصيص بأسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، مضيفاً أن حجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 13/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الإثنين 14/10/2019، بينما يبدأ حجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 15/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الأربعاء 16/10/2019.
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