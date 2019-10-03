لا يكتفي بتسجيل الأهداف.. شاب إنجليزي يعتنق الإسلام بسبب صلاح





نشرت صحيفة " جارديان " البريطانية حوارًا مع شاب إنجليزي يُدعي "بين بيرد" اعتنق الإسلام بسبب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول.





وقال بيرد :"️‏محمد صلاح ألهمني لأكون مسلمًا تحولت من كاره للإسلام، إلى شخصٍ يعتنق هذه الديانة، ومهاجم ليفربول هو السبب في ذلك' الهمني حقًا. انا حاملٌ لتذكرةٍ موسمية في ملعب نوتينجهام فوريست، أنا مسلمٌ الآن لازلت على طبيعتي، وهذا ما أخذته من صلاح".





وأضاف الشاب الإنجليزي:" ‏‏أود أن اقابل صلاح لأقول له 'هنيئًا' أو كما يقولها بالعربي 'شكرًا'. لا اعتقد أن اصدقائي سيصدقون أنني مسلمٌ لأني لم أتغير حقًا لكني أعتقد أن قلبي أصبح أفضل انا أحاول تغيير نفسي، أفكاري حول الإسلام كانت حول أن الديانة، والثقافة، والناس المعتنقين لهذا الدين، كانوا رجعيين، ولم يكونوا يحاولون الإنخراط بالآخرين محاولين أخذ السلطة الكبرى دائمًا كنت أنظر للمسلمين كالفيلة كنت أبغضهم بشدة، ️‏حينما كنتُ فالسادسة من عمري، كانت تلك الفترة هي الفترة التي أحاول إلقاء اللوم فيها على الآخرين على سوء حظي وسوء طالعي. ولسوء الحظ، المسلمين كانوا ضحيتي، وكنت أعزز تلك الرؤية من خلال رؤيتي لصفحات الجرائد".









وأردف بين:" لقد غرروا بي من خلال تكوين صورة نمطية عن طريق دعايات نمطية وما إلى ذلك حتى بعد ذلك، كنت أمتلك صورًا فظيعة عن الإسلام، ولن أقولها أبدًا لأي مسلم على الإطلاق. وفي ذلك الوقت، لم أكن أعرف أي مسلمٍ ابدًا. شهادتي الجامعية حول العلوم الشرق أوسطية غيرت نظرتي كليًا، ️صلاح هدية من الله، أشعلت مستوياته مؤخرًا القتال الدارج بين كارهي الإسلام في الإعلام من منظور سياسي".









وأكمل قائلًا :"‏أُغنية جماهير ليفربول والتي كانت الضربة القوية في هذا النطاق بالتحديد جزء 'إذا سجل اهدافًا آخرى، فسأكون مسلمًا أيضًا'، لقد أخذت هذا السؤال نحو اقتراحاتي الجامعية، لقد كنت ذلك الطالب أبيض البشرة، الذي انتقل إلى مدينةٍ أخرى، والذي كان سيسحق ويعاني من خلال الحياة الدراسية. شهادتي الجامعية كانت فيها المرة الأولى التي أعرف فيها شيئًا عن الإسلام بطريقةٍ أكاديمية، ️منحتني الجامعة الفرصة للقاء الكثير من الطلاب من المملكة العربية السعودية، ظننت أنهم أشرار حملوا السيوف لكنهم أجمل الناس الذين قابلتهم المفاهيم التي كانت لدي حول الدول العربية قد تم حلها بالكامل".









وأوضح بيرد قائلًا :" ️كان محمد صلاح أول مسلم أتعامل معه، هذه هي الطريقة التي يعيش بها حياته، وكيف يتحدث إلى الناس في الأسبوع الآخر، قام بالتقاط صورة مع أحد مشجعي ليفربول الذي أصيب بكسر في الأنف، أعرف أن بعض لاعبي كرة القدم الآخرين سيفعلون ذلك ولكنك تتوقع ذلك الآن من صلاح، ️في الجامعة قابلت الطلاب المصريين وعندما اكتشفوا أن بحثي كان عن "محمد صلاح ، هدية من الله" - وهي أغنية أخرى من ليفربول - تحدثوا معي لساعات حول مدى روعته وما الذي فعله من أجلهم. لقد أفسد مليون مصري أصواتهم وصوتوا لصالحه ليكون رئيسًا ل مصر العام الماضي، ️أخبرني أحد المصريين الذين تحدثت إليهم أن صلاح يشمل ما هو المسلم ، يتبع الإسلام بشكل صحيح. كان يعتقد أن صلاح يجعل الناس يحبون المسلمين مرة أخرى".





وسيتكمل بيرد حديثه قائلًا :"عندما يسجل صلاح أعتقد أنه يسجل من أجل الإيمان، عندما فاز بدوري الأبطال قلت لصديقي إنه انتصار للإسلام بعد كل من أهدافه، يمارس صلاح السجود ويصبح رمزًا إسلاميًا جدًا للعالم. كم من الناس يشاهدون الدوري الإنجليزي الممتاز كل أسبوع؟ الملايين على مستوى العالم، عندما يقرأ الناس القرآن أو يقرؤون عن الإسلام ، فإنهم يرون شيئًا مختلفًا لا يتم تصويره دائمًا في وسائل الإعلام. أنا جديد على المجتمع الإسلامي وما زلت أتعلم إنه صعب إنه منهج الحياة".





️واختتم بيرد حواره قائلًا :" الآن أقول للأطفال المسلمين "لا تخافوا من الذهاب إلى إحدى مباريات كرة القدم" أعتقد أن هذه مسألة يجب أن ننظر إليها من كلا الجانبين كنت خائف من الفصل لا أريد أن أخسر زملائي لأنني أنظر إليهم كإخوة لي الآن حصلت على خمس سكان العالم كإخوة وأخوات".



