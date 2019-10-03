الاتحاد الأوروبي يحذر من الاشتباكات بشمال شرقي سوريا
عادت الاشتباكات المسلحة بقوة في حلب، خاصة في القسم الشرقي منها ، وذلك بعد شهرين من الهدوء النسبي بين الميليشيات المحتلة للمدينة. وازداد التوتر بين الميليشيات بعد مقتل القياديين رائد الديري وعمار جاموس التابعين لميليشيات آل بري الموالية لروسيا، والعثور عليهما في حي العرقوب شرقي حلب.
واتهمت روسيا ميليشيات حركة النجباء ولواء القدس وميليشيات نبل والزهراء التابعة لإيران بقتل القياديين، في ظل استنفار كبير من قبل الطرفين.
وبحسب ما تداوله مدونون سوريون فقد شوهدت ميليشيات آل بري مجهزة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وحدث اشتباك عنيف بين الطرفين بالقرب من مطار حلب الدولي. كما تشهد أحياء حلب الشرقية حالة مطلقة من الفوضى وانعدام الأمن والخدمات العامة منذ أن أعاد نظام الأسد احتلالها أواخر عام 2016 إلى اليوم.
ويركز النظام وقواته وأجهزته الأمنية على مركز المدينة وأحيائها الغربية، بينما يهمل الأحياء الشرقية ويترك إدارتها والسيطرة عليها للميليشيات. ، وقد تمكن كل من الجانبين من شراء ولاءات ميليشيات وعصابات مختلفة، وذلك مع صراع كل من الجانبين الروسي والإيراني على النفوذ في سوريا الأمر الذي جعل الجاني الشرقي من حلب ينقسم إلى مناطق نفوذ بين مختلف الميليشيات بحسب ولاءها وانتمائها.