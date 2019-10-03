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عاجل.. إخلاء سبيل المتهمين الأجانب في قضية الدعوة لتظاهرات 20 سبتمبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:16 م
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عاجل.. إخلاء سبيل المتهمين الأجانب في قضية الدعوة لتظاهرات 20 سبتمبر
أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أوضح بيان للنيابة العامة، أنها أمرت بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث الدعوة للتظاهر في 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد.

وذكر بيان للنيابة العامة اليوم الخميس، أن النيابة استجوبت عدد من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.

وأوضح البيان، أن النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فيما نُسب لجميع المتهمين من اتهامات في تلك القضية.
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