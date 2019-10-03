شاهد.. "السيسي" يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ترأس الاجتماع، الذي يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان، وكبار قادة القوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري، والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر.





وكما ناقش الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.



