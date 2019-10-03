صلاح يبتعد عن الصورة.. حكيم زياش ينافس على جائزة أفضل هدف بدوري الأبطال
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:09 م
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الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، حيث جاء من بينها هدف حكيم زياش في شباك فالنسيا الإسباني.
حكيم زياش ينافس على جائزة أفضل هدف بدوري الأبطال
وكشف الموقع الرسمي للويفا عن قائمة مكونة من 4 أهداف من بينها هدف المغربي
المتألق حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي في شباك فالنسيا الإسباني بالجولة
الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة الأهداف مكونة من هدف للسنغالي ساديو ماني في مرمى ريد بول سالزبورج النمساوي، ومقصية مميزة من الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني في شباك إنتر ميلان الإيطالي وتسديدة الألماني كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني في مرمى توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى الهدف الرائع من زياش أمام فالنسيا.ورغم أن نجمنا المصري محمد صلاح سجل ثنائية لليفربول في شباك ريد بول سالزبورج إلا أنه ابتعد عن المنافسة عن أفضل هدف هذا الأسبوع وتحديدا الجولة الثانية من التشامبيونزليج.
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