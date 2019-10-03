صلاح يبتعد عن الصورة.. حكيم زياش ينافس على جائزة أفضل هدف بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، حيث جاء من بينها هدف حكيم زياش في شباك فالنسيا الإسباني.

حكيم زياش ينافس على جائزة أفضل هدف بدوري الأبطال





وكشف الموقع الرسمي للويفا عن قائمة مكونة من 4 أهداف من بينها هدف المغربي المتألق حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي في شباك فالنسيا الإسباني بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.







