ليفربول يُخمد "ريمونتادا" ريد بول في دوري أبطال أوروبا
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:02 م
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا دراماتيكيًا على ضيفه ريد بول سالزبورج النسماوي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، البطولة الأعرق والأقوي في القارة العجوز.
ونجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين لفريقه ليفربول في شباك فريق ريد بول سالزبورج في المباراة المقامة بينهما حاليًا علي ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع لليفربول في شباك سالزبورج بالدقيقتين 36، 69 من زمن اللقاء.
ثنائية محمد صلاح في شباك ريد بول سالزبورج ترفع رصيد أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا إلي 24هدفًا.
وتعتبر مباراة سالزبورج اليوم هي رقم 52 لـ محمد صلاح في دوري ابطال اوروبا بمختلف الأندية التى لعب فى صفوفها خلال مشواره الاحترافى بالقارة العجوز منها 10 مباريات في التصفيات التمهيدية للبطولة، حيث شارك في 29 مباراة مع ليفربول و9 مباريات مع روما الإيطالى ومباراتين مع تشيلسي الإنجليزي و12 مباراة مع بازل السويسرى.
Advertisements
- تاريخ مواجهات ليفربول ونابولي قبل صداهما بدوري أبطال أوروبا.. صلاح يتحدي الطليان
- كورة جول NOW: مشاهدو مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار اونلاين 7SRY رابط ماتش LIVERPOOL جول UEFA
- محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك سالزبورج 3-0 (فيديو)
- بعد ثنائية سالزبورج.. محمد صلاح يسجل 24 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و77 مع ليفربول
- محمد صلاح يحقق رقمًا إيجابيًا مع ليفربول بعد ثنائية سالزبورج
- صلاح منقذ ليفربول الأوحد في دوري أبطال أوروبا
- أرقام مذهلة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد سالزبورج
- ميزة وحيدة لساديو ماني على صلاح في حفلة ليفربول ضد سالزبورج
- محمد صلاح الأكثر تسديدا في مباراة ليفربول ضد سالزبورج
- صلاح مع ليفربول يُصبح ثالث أفريقي عبر التاريخ يصل لـ 20 هدف بدوري الأبطال