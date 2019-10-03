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ليفربول يُخمد "ريمونتادا" ريد بول في دوري أبطال أوروبا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:02 م
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ليفربول يُخمد ريمونتادا ريد بول في دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح
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علاء خليف
 
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حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا دراماتيكيًا على ضيفه ريد بول سالزبورج النسماوي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، البطولة الأعرق والأقوي في القارة العجوز.


ونجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين لفريقه ليفربول في شباك فريق ريد بول سالزبورج في المباراة المقامة بينهما حاليًا علي ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع لليفربول في شباك سالزبورج بالدقيقتين 36، 69 من زمن اللقاء.

ثنائية محمد صلاح في شباك ريد بول سالزبورج ترفع رصيد أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا إلي  24هدفًا.

وتعتبر مباراة سالزبورج اليوم هي رقم 52 لـ محمد صلاح في دوري ابطال اوروبا بمختلف الأندية التى لعب فى صفوفها خلال مشواره الاحترافى بالقارة العجوز منها 10 مباريات في التصفيات التمهيدية للبطولة، حيث شارك في 29 مباراة مع ليفربول و9 مباريات مع روما الإيطالى ومباراتين مع تشيلسي الإنجليزي و12 مباراة مع بازل السويسرى.




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