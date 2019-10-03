سعر تذكرة فيلم Joker في سينما "زاوية" ومواعيد العرض.. والحجز أون لاين من هنا
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:56 م
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Joker يتصدر "تريندات" محرك بحث "جوجل" في مصر، بعدما أعلنت يسنما "زاوية" عن عرض فيلم جوكر Joker إبتداؤًا من اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، لذلك نقدم لكم سعر تذكرة فيلم جوكر Joker مواعيد عرضه في سينما "زاوية"، وأيضًا نقدم لكم رابط حجز التذاكر "أون لاين".
سعر تذكرة فيلم جوكر Joker في سينما "زاوية"
أعلنت سينما "زاوية" عبر موقعها الإلكتروني عن سعر تذكرة فيلم جوكر Joker، والذي يكون 50 جنيهًا مصريًا.
مواعيد عرض فيلم جوكر Joker في سينما "زاوية"
وعن مواعيد عرض فيلم جوكر Joker، قالت "زاوية" إن مواعيد عرض الفيلم اليوم الخميس هي: (حفلة الساعة 2:00 مساءً - حفلة الساعة 4:30 مساءًا - حفلة 7:00 مساءًا - حفلة الساعة 9:30 مساءًا).
حجز تذكرة فيلم جوكر Joker أون لاين
بإمكانك الآن حجز تذكرة فيلم جوكر Joker أون لاين عبر موقع سينما "زاوية" اضغط هنا، ثم انقر على كلمة "احجز تذكرتك" واتبع إجراءات الحجز، وعن عنواين السينما اضغط هنا.
نبذة عن فيلم جوكر Joker وما حققه في السينما العالمية
ويذكر أن فيلم جوكر Joker حصل على الأسد الذهبي بالدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وتدور أحداث فيلم جوكر Joker في عام 1981، عندما يتحول "آرثر فليك" من ممثل كوميدي فاشل يعيش حياة مضطربة مليئة بالمشاكل إلى أسطورة مخيفة في مدينة "جوثام"، لتصبح غارقة في الجريمة والفوضى.
وفيلم جوكر Joker مأخوذ عن شخصية "جوكر" من "DC Comics"، ولكنه الفيلم الأول ضمن سلسلة من الأفلام منفصلة عن عالم "دي سي" السينمائي.
الـ Trailer النهائي لفيلم جوكر Joker
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