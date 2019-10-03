ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر تذكرة فيلم Joker في سينما "زاوية" ومواعيد العرض.. والحجز أون لاين من هنا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:56 م
Advertisements
سعر تذكرة فيلم Joker في سينما زاوية ومواعيد العرض.. والحجز أون لاين من هنا
من فيلم جوكر Joker
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
Joker يتصدر "تريندات" محرك بحث "جوجل" في مصر، بعدما أعلنت يسنما "زاوية" عن عرض فيلم جوكر Joker إبتداؤًا من اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، لذلك نقدم لكم سعر تذكرة فيلم جوكر Joker مواعيد عرضه في سينما "زاوية"، وأيضًا نقدم لكم رابط حجز التذاكر "أون لاين".

سعر تذكرة فيلم جوكر Joker في سينما "زاوية" ومواعيد العرض.. والحجز أون لاين من هنا

سعر تذكرة فيلم جوكر Joker في سينما "زاوية"

أعلنت سينما "زاوية" عبر موقعها الإلكتروني عن سعر تذكرة فيلم جوكر Joker، والذي يكون 50 جنيهًا مصريًا.

مواعيد عرض فيلم جوكر Joker في سينما "زاوية"

وعن مواعيد عرض فيلم جوكر Joker، قالت "زاوية" إن مواعيد عرض الفيلم اليوم الخميس هي: (حفلة الساعة 2:00 مساءً - حفلة الساعة 4:30 مساءًا - حفلة 7:00 مساءًا - حفلة الساعة 9:30 مساءًا).

سعر تذكرة فيلم جوكر Joker في سينما "زاوية" ومواعيد العرض.. والحجز أون لاين من هنا

حجز تذكرة فيلم جوكر Joker أون لاين
 
بإمكانك الآن حجز تذكرة فيلم جوكر Joker أون لاين عبر موقع سينما "زاوية" اضغط هنا، ثم انقر على كلمة "احجز تذكرتك" واتبع إجراءات الحجز، وعن عنواين السينما اضغط هنا.

نبذة عن فيلم جوكر Joker وما حققه في السينما العالمية

ويذكر أن فيلم جوكر Joker حصل على الأسد الذهبي بالدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وتدور أحداث فيلم جوكر Joker في عام 1981، عندما يتحول "آرثر فليك" من ممثل كوميدي فاشل يعيش حياة مضطربة مليئة بالمشاكل إلى أسطورة مخيفة في مدينة "جوثام"، لتصبح غارقة في الجريمة والفوضى.

سعر تذكرة فيلم جوكر Joker في سينما "زاوية" ومواعيد العرض.. والحجز أون لاين من هنا

وفيلم جوكر Joker مأخوذ عن شخصية "جوكر" من "DC Comics"، ولكنه الفيلم الأول ضمن سلسلة من الأفلام منفصلة عن عالم "دي سي" السينمائي.

الـ Trailer النهائي لفيلم جوكر Joker 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مواعيد عرض فيلم جوكر مواعيد عرض فيلم Joker فيلم الجوكر فيلم Joker سينما زاويا سعر تذكرة فيلم جوكر سعر تذكرة فيلم Joker دي سي حجز فيلم تذاكر Joker جوكر جوثام ارثر فليك Joker DC comics
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
1
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status