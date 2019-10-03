"أنغامي" تطرح أغنية "حبيبي شاغلني" لـ حسين عبدالله السادة.. والكليب خلال أيام

تستعد منصة Anghami – أنغامي لطرح أحدث أغاني المطرب الخليجي حسين عبدالله السادة، والتي جاءت بعنوان "حبيبي شاغلني"، وذلك مساء اليوم.

وأكد حسين عبدالله السادة، بأن الأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة لطرحها منتصف شهر أكتوبر الحالي.

الأغنية من كلمات الشاعر الكويتي متعب، والحان محمد الخوار، وتوزيع حمود الهاني، وتدور أحداث الكليب في شكل رومانسي من إخراج سعد الماروق داخل إحدى الدول الأوروبية.

يذكر أن حسين عبدالله السادة هو المدير التنفيذي للمنصات الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أعرب منذ أيام عن سعادته بالتطبيق الذي أطلقته شركة روتانا لصوتيات والمرئيات وهو منصة THE TALENT، والذي قال عنه بإنه أول منصة الكترونية لاكتشاف المواهب الحقيقة في الوطن العربي.

وكانت شركة روتانا قد أعلنت في وقت سابق عن لجنة التحكيم والمكونة من النجمة نوال الزغبي، والملحن محمد رحيم، ومقدم البرامج فيصل الزهراني، والنجم المغربي جريني، والفنان ومقدم البرامج طوني أبو جوده، وسيحصل نجم The Talent الفائز على فرصة توقيع عقد إنتاج فني مع روتانا.





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الأمريكية اليز لبيك تطرح أول البوماتها المصرية "سقارة" أكتوبر الجاري

انتهت المطربة الأمريكية اليز لبيك، من تسجيل أغاني ألبوم جديد تحت عنوان "سقارة"، تم إنتاجه بالكامل في مصر بالتعاون مع عدد كبير من صناع الأغنية المصريين، وسيتضمن اغاني باللهجة المصرية، من توزيع المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى، وسيتم طرحه خلال أيام عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وعدد كبير من المتاجر الرقمية.

" اليز " قالت في تصريحات صحفية : الألبوم الجديد مختلف يمزج بين الموسيقي الغربية والعربية، وسيحمل العديد من المفاجآت، كونه مصري في كل تفاصيله، و قمت بالمشاركه في تلحينه كاملا، وغناءه،و تعاونت خلاله مع فريق "بساطة" الغنائي، وأعتبره الأقرب إلى قلبها لأن كلماته تعبر عنها ولأنه رومانسي من الدرجة الأولى ".

وأضافت :انا دائما ما كنت وسأظل متأثره بالموسيقى العربية ودائما ما استمع لاغاني الأسطورة محمد منير وكذلك عمرو دياب صاحب المدرسة الخاصة في الغناء".

معروف ان المنتج ريتشارد الحاج سوف يطرح كذلك خلال أيام سينجل جديدة للمطربة فاطمة عيد تحمل عنوان "أضحك وسيبها"، كلمات الشاعر أحمد سرور ، ألحان أحمد العتباني ، توزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح ، منتج فني إسلام بيبو.



