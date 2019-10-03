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صلاح مع ليفربول يُصبح ثالث أفريقي عبر التاريخ يصل لـ 20 هدف بدوري الأبطال

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:59 م
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صلاح مع ليفربول يُصبح ثالث أفريقي عبر التاريخ يصل لـ 20 هدف بدوري الأبطال
محمد صلاح
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علي ماهر حلمي
 
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أصبح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ثالث لاعب أفريقي عبر التاريخ يصل إلي 20 هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا 

وكان محمد صلاح قد قاد فريقه ليفربول قد لتحقق فوزا صعبا علي حساب نظيره فريق ريد بولز سالزبورج النمساوي بنتيجة 4 / 3 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ليحقق حامل لقب البطولة اول ثلاث نقاط هذا الموسم واستطاع صلاح أن يشارك في المباراة و يسجل هدفي الفريق الإنجليزي الثالث و الرابع.

ولذلك يصبح رصيده من الأهداف 20 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا خلف أسطورة ساحل العاج ديديه دروجبا الذي استطاع أن يسجل 44 هدفا عبر تاريخه في البطولة الأوربية ثم يأتي في المركز الثاني أسطورة الكاميرون صامويل ايتو برصيد 30 هدفا في البطولة الأوربية العريقة.

وفي سياق متصل أصبح محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي منقذ الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاده لفوز دراماتيكي أمام ريد بول النسماوي بدوري الأبطال مساء اليوم.

الموسم الماضي:
صلاح يسجل هدف الفوز في مرمي نابولي لينقذ ليفربول من الخروج مبكرا من دور المجموعات أمام الفريق الإيطالي ليكمل ليفربول مسيرته في البطولة الأوربية و يحققها للمرة السادسة في تاريخه.

هذا الموسم :
صلاح يسجل هدفين أمام سالزبورج ليمنح بطل أوروبا أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بعد التعثر أمام نابولي في الجولة الأولى من عمر البطولة الأوروبية.

وكان نادي ليفربول قد حقق فوزا صعبا علي حساب نظيره فريق ريد بولز سالزبورج النمساوي بنتيجة 4 / 3 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ليحقق حامل لقب البطولة أول ثلاث نقاط هذا الموسم واستطاع صلاح أن يشارك في المباراة و يسجل هدفي الفريق الإنجليزي الثالث و الرابع.

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