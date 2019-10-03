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الخطوط السعودية تغلق "الكاونترات" قبل الإقلاع بساعة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:50 م
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الخطوط السعودية تغلق الكاونترات قبل الإقلاع بساعة
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الفجر السعودي
 
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أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اعتماد توقيتات جديدة لإغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر وبوابات التصعيد في جميع المطارات الدولية والداخلية.


وأشارت إلى أن التوقيتات الجديدة التي سيعلن لاحقًا الموعد الفعلي لتطبيقها، تأتي بهدف تحسين مستوى أداء الرحلات المغادرة من محطة المنشأ، وتسهيلًا لإجراءات تصعيد الركاب للطائرة، والحدّ من تأخر الرحلات.


ومن المقرر إغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر قبل ساعة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات المغادرة (الدولية والداخلية)، وإغلاق بوابات تصعيد الضيوف قبل 20 دقيقة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات (الدولية والداخلية)، وفقًا للتوقيتات الجديدة التي سيتم إطلاق حملة لإعلام الركاب بها.


وفوضت "الخطوط السعودية" مدير المحطة أو من ينوب عنه لاتخاذ القرار المناسب إذا لم يتمكن الراكب من الوصول في الوقت المحدد إلى منصة المعاينة أو إلى بوابة التصعيد للطائرة، إما بقبول الراكب أو رفضه، مع الأخذ في الاعتبار ألّا يؤثر هذا القرار على موعد مغادرة الرحلة في الوقت المجدول لها.
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