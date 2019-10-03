بعد تألقه مع ليفربول.. صلاح يزين تشكيلة الأفضل في دوري أبطال أوروبا
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:56 م
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علي ماهر حلمي
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تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المثالية الافضل للجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا حسب ما نشره الموقع الرسمي للبطولة.
وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:
حراسة المرمي: بوكي
خط الدفاع: حكيمي، مونيه، لاجامي
خط الوسط: محمد صلاح، دينيس، دي بيك، جنابري
خط الهجوم: ميلامينو، ليفاندوسكي، فيرمينو
وحقق محمد صلاح نجم ليفربول أرقامًا مميزة في فوز فريقه على ريد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل محمد صلاح الهدف الثالث والرابع لليفربول بطريقة مميزة وهذه أول ثنائية يسجلها في الموسم الحالي سواء في بطولة دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي الممتاز.
حاز محمد صلاح على لقب الأكثر تسديدًا في مباراة ليفربول ضد سالزبورج بـ3 تسديدات اثنتان منها بين القائمين والعارضة وبالطبع جاء منهما الهدفين بنسبة نجاح بلغت 100%.
ويعد صلاح ثاني أكثر اللاعبين مراوغة في المباراة بواقع 5 مراوغات ناجحة، بعد زميله ساديو ماني الذي يملك 6 مراوغات ويأتي خلفهما فينالدوم بواقع مراوغتين.
وكان نادي ليفربول قد حقق فوزا صعبا علي حساب نظيره فريق ريد بولز سالزبورج النمساوي بنتيجة 4 / 3 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ليحقق حامل لقب البطولة اول ثلاث نقاط هذا الموسم واستطاع صلاح أن يشارك في المباراة و يسجل هدفي الفريق الإنجليزي الثالث و الرابع.
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