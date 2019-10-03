بورصة دبي تصعد 0.31% في ختام تعاملات اليوم
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:34 م
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نيفين سمير
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أختتمت بورصة دبي تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة بنسبة 0.31% رابحا 9.63 نقطة ليصل إلى مستوى 2753.81 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات لارتفاع أسهم إعمار ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 18.3 مليون سهم محققة ما قيمته 24.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 597 صفقة ل28 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقر سهمين.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.77%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.84%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 1.60%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.14%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.48%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.90%.
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