"ندوات ومعارض".. كيف تأهبت الدولة للاحتفال بالذكرى الـ ٤٦ لنصر أكتوبر؟

تأهبت مؤسسات الدولة، للاحتفاء بالذكرى الـ ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم، بعديد من الفعاليات منها تنظيم وزارة الثقافة، 500 فعالية في مختلف المحافظات وندوات ومعارض، بالاضافة إلى إذاعة وزارة الدفاع المصرية، مواد وثائقية وتسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدَا في البرقية، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها.. الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن؛ إيمانًا ويقينًا بأنهم أصحاب الحق، ليصنعوا أروع ملاحم البطولة والفداء، ويتوجوا كفاح شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

وزارة الدفاع تذيع 4 فيديوهات وثائقية

وبدأت وزارة الدفاع المصرية، إذاعة مواد وثائقية وتسجيلية عّن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك مع بداية شهر الانتصارات، والذي استطاع فيه الجيش المصري، على العدو الاسرائيلي في 6 أكتوبر 1973 في الحرب التي شهد لها العالم لما حققته القوات المسلحة والشعب المصري من اعجاز على كافة المقاييس. وتذيع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على مدار الشهر العديد من الأفلام الوثائقية، والمواد الفيلمية النادرة عّن حرب اكتوبر، بالإضافة للعديد من الفعاليات والندوات.

إجازة مدفوعة الأجر

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، كذلك قرر البنك المركزي، والبورصة المصرية، اعتبار يوم الأحد المقبل، عطلة رسمية في كافة البنوك العاملة في مصر، وسيتم استئناف العمل في البورصة والبنوك يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر الحالي.

500 فعالية لقصور الثقافة

وبدورها تقيم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفروعها الثقافية حيث يقيم قصر الإبداع الفنى بـ 6 أكتوبر ورشة موزاييك لرواد القصر من سن 8 إلي 14 سنة لتنفيذ لوحة بمقاس 100 × 70 سم، يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري.

كما يقيم القصر، احتفالية بنادي 6 أكتوبر الرياضي يوم 6 أكتوبر الجاري مارثون رياضي بمشاركة فريق كشافة النادي وفريق كشافة منتدي الحي 11، ثم ورش متنوعة منها ورشة رسم علي الوجوه، وورشة ابتكارات فنية "تنفيذ إعلام مصر، مجسمات وتيجان شعار تحيا مصر"، كما تقام مسابقة رسم علي الأسفلت بعنوان "أكتوبر في عيون ابناؤها"، إلى جانب مسابقة رسم حر للتعبير عن انتصارات أكتوبر، ومسابقة فقرة مواهب تحيا مصر تتضمن "إلقاء شعر، غناء، تمثيل"، وفقرة فنية لفرقة شبرا الخيمة موسيقى عربية، يليها معرض فني حرفي للمنتجات الحرفية بالقصر "زجاج معشق، نحاس، الأرابيسك". كما تنظم وزارة الثقافة، 500 فعالية في مختلف المحافظات على مدار شهر أكتوبر الجاري.

خطة الإذاعة

كما اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة خطة شبكة البرنامج العام للاحتفال، حيث تقدم الشبكة مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة، وتشمل القائمة برامج صباح النصر يا مصر وحوارات مع الموسيقار محمد على سليمان والدكتور سمير فرج، الفنان على الحجار والدكتور سعد عويس بالإضافة إلى برامج وفترات منها وثائق وحقائق، وأكتوبر شهر الإنجازات، وفترة من العبور إلى النصر ومجموعة من البرامج الخاصة منها برنامج على شاطئ الحرية إخراج عبده دياب وحتى لا تنسى إخراج رضا سليمان.

ندوات ومعارض

في سياق متصل، تشهد جامعة القاهرة، العام الجاري، أكبر احتفالات؛ إحياءً للذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ضرورة النظر إلى انتصار أكتوبر التاريخي بعيون جديدة في إطار تغيير العقل المصري، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.

وحسب بيان، اليوم، تتضمن الاحتفالات تنظيم ندوات للطلاب، ومعارض فنون تشكيلية وصورًا فوتوغرافية، بجانب تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين شاركوا في الحرب. وفي كلية الآثار تشهد قاعة المؤتمرات ندوة بعنوان "دور القوات المسلحة في حماية الشعب المصري عبر العصور"، يُحاضر فيها اللواء أركان حرب فؤاد سيود من أبطال حرب أكتوبر. كما تشهد الكليات أيضًا فعاليات ثقافية وفنية في الكليات والمدن الجامعية خلال شهر أكتوبر الجاري.