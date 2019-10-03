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"بفستان الزفاف"..منة فضالي تثير الجمهور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:43 م
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بفستان الزفاف..منة فضالي تثير الجمهور
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شيماء فوزي
 
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 نشرت الفنانة الشابة منه فضالي صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات وظهرت بفستان زفاف ابيض أنيق مما أثار فضول متابعتها هل تزوجت منه وهل هذه صورة من حفل زفافها و هو ما نفته فضالى.

 

وتبادل المتابعون التعليقات عليها متسألين عما إذا كانت تزوجت وهذا مادفعها ترد بنفسها على الكثير من هذه التعليقات بالنفى، لتوالي التعليقات متمنين لها الزواج العاجل و ارتداء فستان الزفاف فى فرحها قريباً و قد شكرت جمهورها على ذلك.

 

وظهرت "فضالي" ببعض التفاصيل فالفستان من تصميم غالى ديزاين، و ميك ارتس حميد احمد، و كوافير هيثم دهب، و المصور محمد عادل.


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ظهورها

 

بدأت تظهر نجوميتها  فى السطوع فى أوائل الالفينات، حينما أسند اليها المخرج مجدى أبو عميرة دور فى أين قلبى، و كانت همزة الوصل بينها هى والدتها التى كانت تعمل مساعد مخرج لأبو عميرة فعرفته على فضالى لتكون نقطة الانطلاق لها فى عالم التمثيل.

 

و كشفت" فضالي" موخرًا فى برنامج شيخ الحارة مع مقدمته بسمة وهبة على قناة القاهرة و الناس، انها تزوجت سرا من الملحن محمد ضياء الدين لكن انفصلا بعد فترة قصيرة.

 

 

والجدير بالذكر أن "فضالي"  عقدة  قرانها على الملحن عادل حقي و لكن الطلاق ثم قبل مراسم الزفاف، و قد تمت خطبة منه أكثر من مرة، بالإضافة الى شائعات كثيرة حول ارتباطها و قد تم نفى تلك الشائعات.

 

بدايتها

من مواليد 1983، و درست سياحة و فنادق رغم حبها لتمثيل و قد شاركت فى العديد من الأعمال مثل مسلسل الناس فى كفر عسكر، و مسلسل غدر و كبرياء، و مسلسل طائر الحب، و مسلسل نساء لاتعرف الندم، و مسلسل نعم مازلت انسة، مسلسل اللص و الكتاب مسلسل الملك فاروق،و مسلسل سكة الهلالى، و مسلسل باب الخلق بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الدرامية.

 

أعمالها السنمائية

وعلى المستوى السينمائي شاركت فى فيلم الشبح، و فيلم الباشا تلميذ، و فيلم نور عينى، و فيلم أزمة شرف، فيلم الديلر و غيرها.

و رغم قيامها بالكثير من الأعمال إلى أن حياة فضالى كانت لها الجزء الأكبر من الاهتمام و الاخبار

 

حادثة السرقة

 

عند ذكر اسم منه فضالي يتذكر الجمع حادث للسرقة الذى تعرضت له فى 2013 عندما قام خمسة ملثمين بالتعدي عليها بالضرب و سرقة سيارتها، و هى الحادث التى تركت اثر بالغ فى نفسية فضالى حيث كانت تروى انها تعرضت إلى اهانه بالضرب و ابشع الألفاظ لمدة نصف ساعة ثم ألقوا بها خارج السيارة و هو ما جعلها تقول انها تشعر أن الحادث مدبر للانتقام منها، خاصة و أن الحادث استغله الكثيرين للحديث عنها و النيل منها و خصوصا عندما عثر على سيارتها المسروقة و بداخلها كميات كبيرة من المخدرات، و قد أرجعت فضالى هذا لان السارقين كانوا مسجلين خطر و تجار مخدرات، كذلك ارتبط اسم فضالى بشائعات ارتباطها بنجوم كبار مثل محمد فؤاد و أحمد عز و قد تم نفيها كلها.

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