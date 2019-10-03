"بفستان الزفاف"..منة فضالي تثير الجمهور

نشرت الفنانة الشابة منه فضالي صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات وظهرت بفستان زفاف ابيض أنيق مما أثار فضول متابعتها هل تزوجت منه وهل هذه صورة من حفل زفافها و هو ما نفته فضالى.

وتبادل المتابعون التعليقات عليها متسألين عما إذا كانت تزوجت وهذا مادفعها ترد بنفسها على الكثير من هذه التعليقات بالنفى، لتوالي التعليقات متمنين لها الزواج العاجل و ارتداء فستان الزفاف فى فرحها قريباً و قد شكرت جمهورها على ذلك.

وظهرت "فضالي" ببعض التفاصيل فالفستان من تصميم غالى ديزاين، و ميك ارتس حميد احمد، و كوافير هيثم دهب، و المصور محمد عادل.





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ظهورها

بدأت تظهر نجوميتها فى السطوع فى أوائل الالفينات، حينما أسند اليها المخرج مجدى أبو عميرة دور فى أين قلبى، و كانت همزة الوصل بينها هى والدتها التى كانت تعمل مساعد مخرج لأبو عميرة فعرفته على فضالى لتكون نقطة الانطلاق لها فى عالم التمثيل.

و كشفت" فضالي" موخرًا فى برنامج شيخ الحارة مع مقدمته بسمة وهبة على قناة القاهرة و الناس، انها تزوجت سرا من الملحن محمد ضياء الدين لكن انفصلا بعد فترة قصيرة.

والجدير بالذكر أن "فضالي" عقدة قرانها على الملحن عادل حقي و لكن الطلاق ثم قبل مراسم الزفاف، و قد تمت خطبة منه أكثر من مرة، بالإضافة الى شائعات كثيرة حول ارتباطها و قد تم نفى تلك الشائعات.

بدايتها

من مواليد 1983، و درست سياحة و فنادق رغم حبها لتمثيل و قد شاركت فى العديد من الأعمال مثل مسلسل الناس فى كفر عسكر، و مسلسل غدر و كبرياء، و مسلسل طائر الحب، و مسلسل نساء لاتعرف الندم، و مسلسل نعم مازلت انسة، مسلسل اللص و الكتاب مسلسل الملك فاروق،و مسلسل سكة الهلالى، و مسلسل باب الخلق بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الدرامية.

أعمالها السنمائية

وعلى المستوى السينمائي شاركت فى فيلم الشبح، و فيلم الباشا تلميذ، و فيلم نور عينى، و فيلم أزمة شرف، فيلم الديلر و غيرها.

و رغم قيامها بالكثير من الأعمال إلى أن حياة فضالى كانت لها الجزء الأكبر من الاهتمام و الاخبار

حادثة السرقة

عند ذكر اسم منه فضالي يتذكر الجمع حادث للسرقة الذى تعرضت له فى 2013 عندما قام خمسة ملثمين بالتعدي عليها بالضرب و سرقة سيارتها، و هى الحادث التى تركت اثر بالغ فى نفسية فضالى حيث كانت تروى انها تعرضت إلى اهانه بالضرب و ابشع الألفاظ لمدة نصف ساعة ثم ألقوا بها خارج السيارة و هو ما جعلها تقول انها تشعر أن الحادث مدبر للانتقام منها، خاصة و أن الحادث استغله الكثيرين للحديث عنها و النيل منها و خصوصا عندما عثر على سيارتها المسروقة و بداخلها كميات كبيرة من المخدرات، و قد أرجعت فضالى هذا لان السارقين كانوا مسجلين خطر و تجار مخدرات، كذلك ارتبط اسم فضالى بشائعات ارتباطها بنجوم كبار مثل محمد فؤاد و أحمد عز و قد تم نفيها كلها.