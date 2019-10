"بفستان الزفاف"..منة فضالي تثير الجمهور

نشرت الفنانة الشابة منه فضالي صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات وظهرت بفستان زفاف ابيض أنيق مما أثار فضول متابعتها هل تزوجت منه وهل هذه صورة من حفل زفافها و هو ما نفته فضالى.

وتبادل المتابعون التعليقات عليها متسألين عما إذا كانت تزوجت وهذا مادفعها ترد بنفسها على الكثير من هذه التعليقات بالنفى، لتوالي التعليقات متمنين لها الزواج العاجل و ارتداء فستان الزفاف فى فرحها قريباً و قد شكرت جمهورها على ذلك.

وظهرت "فضالي" ببعض التفاصيل فالفستان من تصميم غالى ديزاين، و ميك ارتس حميد احمد، و كوافير هيثم دهب، و المصور محمد عادل.

❤ fashion show mahmoud ghaly @ghalyofficial1 👗 makeup artist @hamedahmed_makeupartist 💄 hairdresser @haithamdahab00 ✂️✂️