"بفستان الزفاف"..منة فضالي تثير الجمهور
وتبادل
المتابعون التعليقات عليها متسألين عما إذا كانت تزوجت وهذا مادفعها ترد بنفسها
على الكثير من هذه التعليقات بالنفى، لتوالي التعليقات متمنين لها الزواج العاجل و
ارتداء فستان الزفاف فى فرحها قريباً و قد شكرت جمهورها على ذلك.
وظهرت "فضالي"
ببعض التفاصيل فالفستان من تصميم غالى ديزاين، و ميك ارتس حميد احمد، و كوافير
هيثم دهب، و المصور محمد عادل.
❤ fashion show mahmoud ghaly @ghalyofficial1 👗 makeup artist @hamedahmed_makeupartist 💄 hairdresser @haithamdahab00 ✂️✂️
ظهورها
بدأت تظهر
نجوميتها فى السطوع فى أوائل الالفينات،
حينما أسند اليها المخرج مجدى أبو عميرة دور فى أين قلبى، و كانت همزة الوصل بينها
هى والدتها التى كانت تعمل مساعد مخرج لأبو عميرة فعرفته على فضالى لتكون نقطة
الانطلاق لها فى عالم التمثيل.
و كشفت"
فضالي" موخرًا فى برنامج شيخ الحارة مع مقدمته بسمة وهبة على قناة القاهرة و
الناس، انها تزوجت سرا من الملحن محمد ضياء الدين لكن انفصلا بعد فترة قصيرة.
والجدير
بالذكر أن "فضالي" عقدة قرانها على الملحن عادل حقي و لكن الطلاق ثم قبل
مراسم الزفاف، و قد تمت خطبة منه أكثر من مرة، بالإضافة الى شائعات كثيرة حول
ارتباطها و قد تم نفى تلك الشائعات.
بدايتها
من مواليد
1983، و درست سياحة و فنادق رغم حبها لتمثيل و قد شاركت فى العديد من الأعمال مثل
مسلسل الناس فى كفر عسكر، و مسلسل غدر و كبرياء، و مسلسل طائر الحب، و مسلسل نساء
لاتعرف الندم، و مسلسل نعم مازلت انسة، مسلسل اللص و الكتاب مسلسل الملك فاروق،و
مسلسل سكة الهلالى، و مسلسل باب الخلق بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الدرامية.
أعمالها
السنمائية
وعلى المستوى
السينمائي شاركت فى فيلم الشبح، و فيلم الباشا تلميذ، و فيلم نور عينى، و فيلم
أزمة شرف، فيلم الديلر و غيرها.
و رغم قيامها
بالكثير من الأعمال إلى أن حياة فضالى كانت لها الجزء الأكبر من الاهتمام و
الاخبار
حادثة
السرقة
عند ذكر اسم
منه فضالي يتذكر الجمع حادث للسرقة الذى تعرضت له فى 2013 عندما قام خمسة ملثمين
بالتعدي عليها بالضرب و سرقة سيارتها، و هى الحادث التى تركت اثر بالغ فى نفسية
فضالى حيث كانت تروى انها تعرضت إلى اهانه بالضرب و ابشع الألفاظ لمدة نصف ساعة ثم
ألقوا بها خارج السيارة و هو ما جعلها تقول انها تشعر أن الحادث مدبر للانتقام
منها، خاصة و أن الحادث استغله الكثيرين للحديث عنها و النيل منها و خصوصا عندما
عثر على سيارتها المسروقة و بداخلها كميات كبيرة من المخدرات، و قد أرجعت فضالى
هذا لان السارقين كانوا مسجلين خطر و تجار مخدرات، كذلك ارتبط اسم فضالى بشائعات ارتباطها
بنجوم كبار مثل محمد فؤاد و أحمد عز و قد تم نفيها كلها.
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