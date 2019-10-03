راتب حسام البدري في منتخب مصر

وقع حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر على عقود تدريب الفراعنة حتى مونديال 2022.

ويحصل حسام البدري على مبلغ 500 ألف جنيه "صافي" بعد خصم قيمة الضراب ولا يحق له السفر إلا بمعرفة اتحاد الكرة وهناك شرط جزائي في العقد مقدر براتب شهرين.

حسام البدري يرشح 40 لاعبا للمنتخب ويتجاهل طاهر ومرعي وفتوح

حدد الجهاز لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أسماء40 لاعبًا محليًا كقوام مبدئي لضمهم خلال معسكرات الفراعنة.

وتجاهل مدرب المنتخب عمرو مرعي مهاجم المقاصة وطاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب وأحمد فتوح ظهير سموحة

قائمة منتخب مصر المبدئية

الأهلي: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة ورامى ربيعة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وصلاح محسن وحمدى فتحي ومحمود متولي

الزمالك: محمود جنش ومحمد أبوجبل محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وطارق حامد ومصطفى محمد وشيكابالا يوسف أوباما

بيراميدز: أحمد الشناوي وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومحمد حمدي رجب بكار وإسلام عيسى وعلي جبر

الإسماعيلي: باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي

الاتحاد السكندرى: خالد قمر

سموحة: ناصر ماهر وحسام حسن

المقاصة: محمد إبراهيم

إنبي: أسامة جلال

قائمة المحترفين في معسكر منتخب مصر

وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

ملخص تصريحات حسام البدري في مؤتمره الصحفي الأول

وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر رسائل عديدة خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام بعد اختياره خلفًا لخافيير أجيري.

رسائل حسام البدري

الجهاز المعاون تم اختياره بناءً على الكفاءة

العدل هو أساس اختيار اللاعبين في المرحلة الجديدة

العمل على حل أزمات محمد صلاح والتواصل معه باستمرار

استبعاد أحمد المحمدي لأنني أيد تجربة عناصر أخرى

المنتخب يعاني من أزمة خط الهجوم وإصابة مروان محسن مؤثرة

قائد منتخب مصر سأختياره بناءً على المصلحة العامة لكن لا قرار فيه حاليًا

متابعة الدوري المصري باستمرار وهناك احتمالات لضم محمود كهربا

أتابع كل المستبعدين في الفترة الماضية وباب المنتخب مفتوح

أرفض مواجهة المنتخبات الأوروبية وأفضل بتسوانا

لدينا عرض لمواجهة الأرجنتين وديًا

أسعى للسير على خطى الجوهري وحسن شحاتة وسأزور المعلم

كنت أحلم بتدريب منتخب مصر عندما أمر في شارع الجبلاية