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توزيع 8 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية (صور)

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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توزيع 8 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية (صور)
التوزيع
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محمد رجب - دينا حسن
 
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وزعت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الخميس، ٨ طن لحوم على جميع الإدارات الفرعية بحضور قيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية والمفتشين وجمع من الأئمة. وأشار بيان صادر من المديرية، الى أن تم تركيز التوزيع على المناطق النائية ببرج العرب وهي: "برج العرب القديم،  قرية بهيج، قرية الغربانيات، قرية أبوصير، والعامرية بالبناجر وفلسطين والجزائر والعجمي بالدخيلة الجبل والشمعدانات وغرب  بالمأوي ونجع العرب وإدارة وسط وشرق والمنتزة والرمل بالمناطق المزدحمة والنائية"،  وقد بلغ إجمالي ما تم توزيعه ٢٩ طن لحوم حتى تاريخه.

يذكر أن حصيلة صكوك الأضحية تخطت ال10 ملايين جنيه والإقبال على شراء الصكوك غير مسبوق بمحافظة الإسكندرية من كافة المواطنين لثقتهم فى وزارة الأوقاف المصرية كما أن حصيلة الصكوك يتم شراء بها لحوم وتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا تحت إشراف وزارة الأوقاف وعلماءها.

وحصلت محافظة الإسكندرية على المركز الثانى فى جمع الصكوك على مستوى المحافظات بعد محافظة القاهرة.
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