استبعاد نجوم الأهلي والزمالك من قائمة المغرب

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن قائمة أسود الأطلس استعدادا للمعسكر المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة قبل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.





وشهدت قائمة المنتخب المغربي استبعاد المحترفين المغاربة داخل الدوري المصري سواء من الأهلي والزمالك والمتواجد بين صفوفهم كلا أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب الثلاثي المغربي لنادي الزمالك عن القائمة، وكذلك يغيب وليد أزارو مهاجم الأهلي.





قائمة المغرب





حراسة المرمى: ياسون بونو "إشبيلية" – منير المحمدي "مالاجا" – أنس الزنيتي "الرجاء" – هشام المجهد "اتحاد طنجة".





الدفاع: عبد الحميد يونس "نيمس" – رامون سايس "ولفرهامبتون" – عصام شباك "مالاطيا سبور" – كيفين مالكويت "نابولي" – جواد ياميق "جنوى" – زهير فضيل "ريال بيتيس" – أشرف حكيمي "بروسيا دورتموند" – نصير مزراوي "أياكس أمستردام" – جمزة منديل "ديجون".





الوسط: سليم أمل الله "ستاندرليج" – سفيان أمرابط "هيلاس فيرونا" – مهدي بوربيعة "ساسولو" – أحمد المسعودي "جرونيجين" – فيصل فجر "خيتافي" – عادل تاعربت "بنفيكا".



