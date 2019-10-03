رئيس "إعمار العقارية": نؤمن بقوة الاقتصاد المصري والنمو المستمر به



وأشار "العبار"، خلال كلمته بتوقيع عقد تسوية النزاع بين شركة "إعمار مصر" وشركة النصر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن العمل يسير في المشروع بشكل طبيعي ولم يتوقف على الرغم من المناقشات، حيث أنهم حصلوا على عدد من الاموافقات قبل انتهاء المناقشات.



وأكد أنهم يؤمنون بقوة الاقتصاد المصري، والإدارة المصرية، مؤكدا أن هناك نمو مستمر في حركة الاستثمار في مصر، ووتيرة النمو مميزة في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي يعملون بها، معقبا: "ما شاء الله، ربنا يحمي مصر"، وعائد الاستثمار بها جيد للغاية.



ونوه رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروعات سينفذونها بالتعان مع الاقتصاد المصري.



ومن ناحيته أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تدعيم قطاع الصناعة، ولهذا قرر مجلس الوزراء أمس إعادة تسعير الغاز للصناعات التي تعد كثيفة الاستهلاك للغاز، ويأتي على رأسها السيراميك، والأسمنت بحيث يتم تخفيض إمداد الغاز لهذه اللصناعات بما يسمح لهذه الصناعات أن تنطلق، حيث كانوا قد تلقوا شكاوي كثيرة من أًصحاب تلك الصناعات بارتفاع أسعار الغاز.

وجه محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، التحية لكل المشاركين في مناقشات تسوية النزاع بين شركته وبين شركة النصر، مؤكدا أنهم كانوا متفهمين كل مراحل النقاش، حيث كانت كل فترات النقاش إيجابية.