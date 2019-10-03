"الإفتاء" توضح حكم شرب السجائر

وعقب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن شرب السجائر حرام شرعًا؛ لأنها تضر البدن وتهدر المال".





وحول ما إذا كانت الموسيقى حرام، أكد "عثمان"، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية للرد على أسئلة المتابعين، اليوم الخميس، أن معتمد الفتوى بدار الإفتاء أنها ليست حرام، وهناك خلاف حولها.



وعن حكم أداء العمرة بالتقسيط، أوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز أداء العمرة بالتقسيط؛ لأن تمويل الخدمة كتمويل السلعة تمامًا.



وأشار "عثمان، إلى أنه يجوز للمنتقبة إجراء عملية تجميل الأنف بشرط وجود شيء بها تخجل منه، أو أن زوجها يضجر من عيب موجود بها.



وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن العادة السرية تستوجب الطهارة والاغتسال والتوبة والعزم على عدم التكرار، والاستغفار عنها، مشددة على أن العادة السرية مضرة للبدن.



وأشار "عثمان"، إلى أن رسم البورترية جائز شرعًا ولا شيء فيه.



ونصح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سيدة تقول،: "أنا تعبانة من النقاب، وعيني وأنفي تعبني، وزوجي يرفض أن أخلعه، ما حكم ذلك، قائلًا: "اخلعي النقابة ولا شيء في ذلك، طالما أنكي تلتزمي بارتداء الملابس المحتشمة، فالنقابة عادة وليس عبادة، وإذا لم يقتنع زوجك أرسليه لدار الإفتاء لإقناعه".



ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه ما حكم شرب السجائر؟