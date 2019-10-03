الأهلي يفتتح بوابات فرع مدينة نصر غدا

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يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بوابات النادي الأحمر بفرع مدينة نصر عصر غدٍ الجمعة بعد الانتهاء من أعمال انشائها والتى تبرز شخصية الأهلى، وسوف يتم تعميمها كنموذج اساسى على كافة بوابات النادى سواء فى مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس .







ويعكس تصميم البوابات الجديدة شخصية الأهلى من خلال التركيز على اللون الأحمر، وكذلك النسر الذى يمثل شعار النادي، وهو الأمر الذى تم مراعاته عند عملية التصميم .







وتضم البوابات الجديدة مداخل الكترونية حيث يتم دخول الاعضاء من خلال كارنيه العضوية , ولن يسمح للاعضاء الموقوفين بالدخول ,وسوف تمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة , وتتيح البوابات الجديدة ميزة اخرى تتعلق بالعملية الاحصائية والتسويقية من خلال معرفة عدد الاعضاء المترددين على النادى على مدار العام وهو الامر الذى يمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة اى تدفقات فى عدد الأعضاء المترددين على النادي.







وتعد البوابات الجديدة للنادي الأهلى هى الأحدث فى مصر من نوعها وسوف يتم تعميمها على كافة الفروع خلال الفترة القادمة .







ويأتى افتتاح بوابات النادي بمدينة نصر ضمن االخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في الـ30 من نوفمبر ٢٠١٧،







وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الإنشائية الضخمة بفرع النادي بمدينة نصر، حيث افتتح مجلس الإدارة المنطقة الترفيهيه التى تعد هى الأكبر فى مصر , ومنطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» التي تضم١٢منفذا جديدًا؛ لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادي، وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين، وتكييف صالة الكاراتيه، وتجديد الحمامات



وفيما شهد مقر النادي بالجزيرة العديد من الإنشاءات؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء أسوار النادي، وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة، وإنشاء صالة تنس الطاولة, وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية، كذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم، وإضافة مساحات جديدة للأعضاء، كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة، وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس، بجانب عدد من العيادات، وغرف الاستشفاء، التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى «الجيم» الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة.







ويشهد فرع النادي بالشيخ زايد أعمالا إنشائية كبيرة خلال الفترة القادمة؛ حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء البوابات والأسوار الجديدة وصالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداريًا ومجمع ملاعب اسكواش، وحاليا يجري العمل في تلك الإنشاءات.



وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذي يعد مستقبل النادي، فقد تم الانتهاء من إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء الفرع، وتم الانتهاء أيضًا من الرسومات الخاصة بالمرحلة الأولى التي تتضمن إنشاء المبنى الاجتماعي ومناطق جلوس الأعضاء والأسوار والبوابات, وملاعب أكاديمية الكرة والمبنى الإداري لأكاديمية الكرة. ويجري في الوقت الحالي استخراج التراخيص للبدء في عملية الإنشاء.

