تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق أكبر موسم ترفيهي في المنطقة بالرياض
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:32 م
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محمد عبدالعظيم الشيخ
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أطلق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، فيلما ترويجيا أعلن خلاله انطلاق الفعاليات الترفيهية الكبرى والتجارب السياحية الفريدة، والتي تمتد حتى منتصف ديسمبر من العام الحالي، تحت شعار تخيل وفي الـ 11 من أكتوبر الجاري، ينطلق في العاصمة السعودية الرياض، أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، "موسم الرياض" الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.
وقد تجاوز عدد مشاهديه خلال أقل من 24 ساعة ثمانية ملايين مشاهدة، وتداوله عشرات الآلاف معبرين عن حماسهم وترقبهم للفعاليات.
تقام الفعاليات في 12 منطقة موزعة على مختلف أنحاء العاصمة، 6 منها رئيسية و6 فرعية، وهي (الرياض وبوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندرلاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، ورياض صحارى) وذلك على مساحة تبلغ 14 مليون متر مربع.
يضم الموسم أنشطة وفعاليات متنوعة، مثل الفعاليات الغنائية، والرياضية، والترفيهية، إضافة إلى وجود أشهر المطاعم والطهاة في العالم.
كان تركي آل الشيخ قد أطلق بالشراكة مع عدد من الشركات والبنوك في السعودية مبادرات تهدف إلى توفير عروض توفيرية لزوار "موسم الرياض".
كما أكد في حديثه، عن اهتمامه واهتمام جميع السعوديين بالعاصمة الرياض، إذ تعد أكبر مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيف أكبر موسم ترفيهي في المنطقة، قائلاً إنّ «الرياض للمواطن والمقيم والسائح»، واعدا الجمهور بأكبر موسم ترفيهي في المملكة يجمع 100 عنوان فعالية مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع .
يأتي "موسم الرياض" ضمن "مواسم السعودية" التي تهدف إلى تحويل المملكة لإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، لاكتشاف عراقة ماضي المملكة وثقافتها الفريدة والمتنوعة، وسحر طبيعتها الخلابة، عبر مناطقها الغنية بتنوعها، ولتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية السعودية 2030.
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