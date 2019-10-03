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"الجارحي": خفض سعر الغاز يخفض ٤٢٥ جنيها في تكلفة المصانع المتكاملة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:26 م
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الجارحي: خفض سعر الغاز يخفض ٤٢٥ جنيها في تكلفة المصانع المتكاملة
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أحمد الشيخ
 
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قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار العاز على مصانع الحديد دولار ونصف قرار جيد جدا ويساعد المصانع على النفاذ الى الاسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف الجارحي في تصريحات له اليوم  أن هذا القرار يفيد المصانع المتكاملة بشكل كبير حيث يؤدي الى تراجع تكلفة انتاج طن الحديد بحوالي 425 جنيها على كل طن حديد بالمصانع المتكاملة .

وأوضح جمال الجارحي ان استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة ولكنه يساعد بشكل كبير على فرص التصدير خاصة ان الغاز مادة احراق لمصانع الدرفلة  ومادة خام بالنسبة للمصانع المتكاملة.

وأكد الجارحي أن هذا القرار سيكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيلت التي لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة على فرص رسوم الحماية على واردات البيلت .
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد كلف بتشكيل لجنة لدراسة اسعار الغاز للصناعة وأسفرت اللجنة عن توصيات بخفض اسعار الغاز الى ٦دولارات لمصانع الأسمنت  و٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية
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