تشريعية ورئاسية تونس 2019: توقيت إستثنائي لـ245 مركز إقتراع بـ5 ولايات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، امس الاربعاء، عن قائمة مراكز الاقتراع التي سيتم تخصيص وقت استثنائي لفتحها وغلقها خلال يومي التصويت في الانتخابات التشريعية، وفي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.





واوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن 254 مركز اقتراع موزعة على خمس ولايات، هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، ستفتح يومي 06 و13 اكتوبر الجاري بشكل استثنائي عند العاشرة صباحا، على أن تغلق أبواب تلك المراكز عند الساعة الرابعة مساء، وذلك « ضمانا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقا للقوانين والمعايير الدولية ».





وسبق للهيئة أن خصصت توقيتا استثنائيا لبعض مراكز التصويت في عدد من الولايات، وذلك خلال التصويت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر الفارط.





وتفتح بقية مراكز التصويت داخل تونس وخارجها عند الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس بالنسبة للمراكز داخلها، وبالتوقيت المحلي للبلد الذي يوجد فيه مركز الاقتراع في الخارج.



