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عدلي ينهي ترتيبات سفر الأهلي أسوان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:27 م
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عدلي ينهي ترتيبات سفر الأهلي أسوان
الأهلي
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محمد الصو
 
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نجح سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء حجز تذاكر طيران داخلية للجهاز الفني ولاعبو الفريق من أجل السفر إلى أسوان لمواجهة أسوان في الدوري المصري.


واستطاع عدلي في حجز تذاكر الطيران مبكرًا وفندق الإقامة فيما تواصل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي مع القيادات الأمنية بأسوان لتأمين البعثة الحمراء هناك قبل المواجهة المرتقبة.


واستقر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه لمواجهة أسوان التي تقام من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أليو ديانج وأحمد الشيخ من جديد لقائمة الفريق بعد غيابهما عن اللقاء الماضي أمام الإنتاج الحربي والذي أقيم أمس وانتهى لصالح الفريق الأحمر برباعية نظيفة.


قائمة الأهلي لمباراة أسوان


حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير


خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.


خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسام عاشور، احمد الشيخ


خط الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو دا كوستا.

فيما يواصل فايلر استبعاد صالح جمعة المغضوب عليه للغياب عن أحد التدريبات وحسين السيد وعلي لطفي لوجهة نظر فنية.
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