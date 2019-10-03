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رئيس الوزراء: الدولة تعمل على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للانطلاق

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:23 م
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رئيس الوزراء: الدولة تعمل على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للانطلاق
الدكتور مصطفى مدبولي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن النزاع بين شركتي النصر وهي التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وشركة إعمار مصر، قد بدأ منذ نحو 5 سنوات، وكان هناك مشاكل كثيرة بينهم، ولكن في إطاار الحكومة على تشجيع القطاع الخاص كان هناك تفاوض جاد بين الجهات لتجنب اللجوء إلى القضاء، وحل المشاكل.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بتوقيع عقد تسوية النزاع بين شركة "إعمار مصر" وشركة النصر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على تشجيع القطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص يعد شريك رئيس في عملية التنمية الاقتصادية للدولة، ودور الحكومة هو تمهيد الطريق وتوفير الإمكانيات لإنطلاق القطاع الخاص.

وأضاف، أنهم يعملون أن هناك مشاكل وتحديات تواجه القطاع الخاص من فترات طويلة، ولكنهم يعملون على حل تلك المشكلات في أسرع وقت، إيمانا من الدولة بأهمية القطاع الخاص، ودوره في توفير عمل عمل للشباب، ودفع عملية التنمية، معربا عن سعادة الحكومة على إجراء التسوية بين شركتي النصر، وإعمار مصر.

ولفت، إلى أن الحكومة نجحت في إجراء العديد من عمليات التسوية بشكل يضمن حق الطرفين سواء الدولة أو الشركة وفي قطاعات مختلفة، فضلا على أنهم يعملون على فتح مجالات جديدة للمستثمرين والقطاع الخاص في مصر، فقد طرحوا عدد من الأراضي سعيا وراء إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للانطلاق.
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