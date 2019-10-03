وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفات سوق السيارات

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تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول وجود مخالفات ترتكب على يد بعض تجار سوق سيارات الحوادث، موضحًا أن 90% من هذه السيارات غير مطابقة للمواصفات وتعتبر خطرًا يسير على الأرض.



وأوضح زين الدين في نص طلبه الذي تقدم به، أن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تُشرف عليها الدولة، وهناك تكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، ولكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليقوموا بأخذ السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبًا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، مُضيفا أن التاجر في هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.



وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الإقبال على التعامل مع مثل هذا النوع من السيارات كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار «الزيرو» والمستعملة، إذ تقل أسعارها بنسبة 25% إذا ما كانت صالحة مرة أخرى للاستعمال دون تقطيعها، مشيرًا إلى أن سيارات الحوادث والسيارات المتهالكة على جانبي الطريق والتي تظل على وضعها لسنوات، أصبحت تشكل عبئًا كبيرا، فتعد بيئة خصبة للأوبئة والأمراض، فقد تحولت إلى مقالب للقمامة وانتشار الروائح الكريهة، فضلا عن عرقلة حركة السير والازدحام المروري وتشويه مظهر الطرق، مؤكدًا أن الحل الوحيد للاستفادة من السيارات المتهالكة وضعها في أماكن أشبه بالمقبرة، ويتم كبس هذه السيارات واستخلاص المواد الخام منها "الحديد"، وبيعها لشركات الحديد والصلب، وهذا ما يحدث في عدد كبير من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة رسمية للسيارات القديمة المتهالكة الصالحة للعمل لتجديد تلك السيارات.