ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفات سوق السيارات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:23 م
Advertisements
وكيل نقل النواب يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفات سوق السيارات
النائب محمد عبد الله زين الدين
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي
 
Advertisements
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول وجود مخالفات ترتكب على يد بعض تجار سوق سيارات الحوادث، موضحًا أن 90% من هذه السيارات غير مطابقة للمواصفات وتعتبر خطرًا يسير على الأرض.

وأوضح زين الدين في نص طلبه الذي تقدم به، أن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تُشرف عليها الدولة، وهناك تكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، ولكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليقوموا بأخذ السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبًا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، مُضيفا أن التاجر في هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.

وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الإقبال على التعامل مع مثل هذا النوع من السيارات كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار «الزيرو» والمستعملة، إذ تقل أسعارها بنسبة 25% إذا ما كانت صالحة مرة أخرى للاستعمال دون تقطيعها، مشيرًا إلى أن سيارات الحوادث والسيارات المتهالكة على جانبي الطريق والتي تظل على وضعها لسنوات، أصبحت تشكل عبئًا كبيرا، فتعد بيئة خصبة للأوبئة والأمراض، فقد تحولت إلى مقالب للقمامة وانتشار الروائح الكريهة، فضلا عن عرقلة حركة السير والازدحام المروري وتشويه مظهر الطرق، مؤكدًا أن الحل الوحيد للاستفادة من السيارات المتهالكة وضعها في أماكن أشبه بالمقبرة، ويتم كبس هذه السيارات واستخلاص المواد الخام منها "الحديد"، وبيعها لشركات الحديد والصلب، وهذا ما يحدث في عدد كبير من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة رسمية للسيارات القديمة المتهالكة الصالحة للعمل لتجديد تلك السيارات.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سوق السيارات النائب محمد عبد الله زين الدين
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
0
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status