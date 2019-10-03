إحتجاج الأطباء إثر وقوع جزء من سقف غرفة العمليات بالمستشفى الجهوي بجبنيانة

على إثر وقوع جزء من سقف غرفة العمليات بالمستشفى الجهوي بجبنيانة أول أمس الثلاثاء، ندّد أعضاء المكتب النقابي لأطباء الإختصاص للصحة العمومية بجهة صفاقس، بالحالة المزرية التي بلغتها أغلب أقسام المستشفى، من نقص كبير في المعدات والتجهيزات الطبية والموارد البشرية.





واستنكرت النقابة الأساسية لأطباء الاختصاص للصحة العمومية بجهة صفاقس، في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، تخاذل سلطة الإشراف وعدم جديتها في التعامل مع المراسلات المتكررة والمطالب المهنية للأطباء، وخاصة منها اللائحة المهنية للنقابة بتاريخ 29 أفريل الفارط، والتي وقع التنصيص فيها على الوضع الكارثي الذي بلغه قطاع الصحة بصفاقس، وتمّت المطالبة فيها بتأهيل وتعصير وتجديد غرف العمليات بجبنيانة.





كما أكدت النقابة تمسكها بمكاسب وحقوق منظوريها، معربة عن استعدادها التام للدفاع عنها بكل الأشكال النضالية المشروعة.





يذكر أن جزء من سقف قاعة العمليات بالمستشفى الجهوي بجبنيانة من ولاية صفاقس سقط يوم الثلاثاء 01 أكتوبر الجاري، ولم تسفر الحادثة عن أضرار بشرية، وفق ما نقله راديو « ديوان أف أم ».