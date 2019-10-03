مجلس جنوب الوادي بقنا يتخذ عددا من القرارات الجديدة.. مشروعات تنافسية ودرجات وظيفية جديدة

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قرر مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على الخطة المقترحة لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي الجديد 2019/2020.



كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق لجائزة الدولة التقديرية لعام 2019.



وأشار الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، إلى أن المجلس وافق أيضًا على المشروعات التنافسية المقدمة من كلية التربية النوعية وكلية الزراعة كما وافق على اللائحة الداخلية لنيل درجة البكالوريوس المهني في العلوم المالية والتجارة بنظام التعليم الإليكتروني المدمج بكلية التجارة ووافق المجلس على فتح باب التقدم للدبلومة التخصصية للتمريض والحالات الطارئة والحرجة بالمعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض.



وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق على التعيين في وظيفة أستاذ لكل من الدكتور جمال عبدالله أحمد والدكتور هشام احمد حسين بكلية العلوم والدكتور اسماعيل سعد اسماعيل، بكلية الطب البيطري.



ووافق المجلس على التعيين في درجة أستاذ مساعد لكل من الدكتور وفاء حمدي حسن والدكتور محمد عبد الباقى احمد بكلية الآداب والدكتور أحمد محمود عباس بكلية العلوم والدكتور نزار عبد الرؤف حافظ والدكتور زكى محمد فاروق زكى بكلية الطب، والدكتور محمد محمد على هندي، بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.



وأكد الغرباوي أن المجلس وافق على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتورة أماني محمد زكى بكلية الآداب والدكتورة دلال عابد خلف الله بكلية الأثار والدكتورة مروة حمدي حسن بكلية الصيدلة والدكتور مصطفى أبو السعود فاضل والدكتور علاء محمد حسن بكلية الهندسة والدكتور على عمر أحمد بكلية التجارة والدكتور هلال محمد هلال بكلية العلوم.



كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 20 من طالب ودرجة الماجستير لعدد 18 طالب من مختلف كليات الجامعة.



بينما وافق المجلس أيضًا على منح عدد 510 طالب درجة الدبلوم في القانون الخاص وحقوق الإنسان ودبلوم القانون العام دور يوليو 2019 بكلية الحقوق



ووافق المجلس على منح درجة البكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان دور سبتمبر 2019 لعدد ثلاث طلاب من كلية طب الفم والأسنان.

