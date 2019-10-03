المنفّذ "شرطي".. التفاصيل الكاملة للهجوم على مقر شرطة باريس

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، مقتل 4 أشخاص في الهجوم على مقر شرطة باريس، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

مقتل المهاجم

وهاجم رجل أفراداً من الشرطة الفرنسية بسكين في مقر شرطة باريس، بحسب ما أعلن مصدران قريبان من الشرطة أكدا أن المهاجم قُتل.

وأصيب شرطي إصابات بالغة خلال الهجوم، أدت إلى وفاته. ولم يعقّب متحدث باسم شرطة باريس على الحادث الذي وقع في المقر الواقع مباشرة على الجانب الآخر من الشارع الذي تقع فيه كاتدرائية نوتردام.

رجلاً من الشرطة وراء الهجوم

لكن مصادر أمنية تعتقد أن رجلاً من الشرطة وراء الهجوم، وأن مصادر أن المهاجم "ربما يعرف مقر شرطة باريس بشكل جيد".

من جهتها، قالت هيئة النقل العام على تويتر، إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، والمدعي العام في باريس توجها إلى مكان الحادث.

وفي سياق آخر، قد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لأن فرنسا تدفع "مرة أخرى الثمن بالدم"، لكنه أكد أن البلاد لن تتراجع "قيد أنملة أمام أعداء الحرية".

وبعد الاعتداء بسكين بوسط باريس والذي أودى بحياة شخصين - من بينهما منفذ الحادثة - وأدى الى جرح اربعة اخرين، كتب ماكرون على تويتر "احيي باسم جميع الفرنسيين شجاعة رجال الشرطة الذين حيّدوا الارهابي" منفذ الاعتداء.

وحصل الاعتداء في الدائرة الثانية قرب دار الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية في حي يضم مطاعم ومسارح ويعج مساء السبت بالناس.

وأشاد وزير الداخلية جيرار كولومب على تويتر باستجابة الشرطة التي "سيطرت" على المعتدي.

يأتي هذا الاعتداء في وقت تعيش فرنسا وسط تهديد إرهابي مستمر.