"مكبل اليدين والقدمين".. حبس المتهمين بقتل طبيب الأسنان بالهرم
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:13 م
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إيريني صفوت
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق وعامل لقتلهما طبيب أسنان بالهرم لسرقته، ويدعى "صفوت.ي"، في عقده الخامس من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.
وكشفت المناظرة الأولى لجثة الطبيب، أن هناك ظهور انتفاخ بمنطقة البطن، نظرًا لمرور أيام على مقتله.
وكشفت المناظرة الأولى لجثة الطبيب، أن هناك ظهور انتفاخ بمنطقة البطن، نظرًا لمرور أيام على مقتله.
وكانت البداية بتلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيها بلاغا من أهالي منطقة المنشية بالطوابق بدائرة القسم، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات بالمنطقة.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث القسم، وبعد الدخول إلى الشقة محل البلاغ تبين العثور على جثة "صفوت. م"، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والذي نجح من خلال تفريغ الكاميرات بملاحظة دخول شاب ليس من أهل المنطقة إلى العقار محل الواقعة، في توقيت وقوع الجريمة، وبعمل التحريات تم ضبطه، وتبين أنه يدعى "شريف. ن" وبتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الجريمة بمساعدة " علي " وبدافع السرقة، ولعلمهما بأن الطبيب ميسور الحال ويقيم بمفرده، وتم ضبط المتهم الهارب.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث القسم، وبعد الدخول إلى الشقة محل البلاغ تبين العثور على جثة "صفوت. م"، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والذي نجح من خلال تفريغ الكاميرات بملاحظة دخول شاب ليس من أهل المنطقة إلى العقار محل الواقعة، في توقيت وقوع الجريمة، وبعمل التحريات تم ضبطه، وتبين أنه يدعى "شريف. ن" وبتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الجريمة بمساعدة " علي " وبدافع السرقة، ولعلمهما بأن الطبيب ميسور الحال ويقيم بمفرده، وتم ضبط المتهم الهارب.
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