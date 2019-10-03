ترشيح الدكتور عباس منصور لجائزة الدولة التقديرية لعام 2019

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قرر مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ترشيح الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق لجائزة الدولة التقديرية لعام 2019.



وعن السيرة الذاتية للدكتور عباس منصور، وهي كالتالي:

المؤهلات العلمية:

درجة البكالوريوس في العلوم "جيولوجيا" بتقدير عام جيد جدا- دور مايو1980 كلية العلوم بقنــا– جامعة أســيوط.

درجة الماجستير في العلوم "جيولوجيا" بتاريخ 1451985. كلية العلوم بأسيوط - جامعة أســيوط.

درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم "جيولوجيا" بتاريخ 1991989. كلية العلوم بقنــا- جامعة أســيوط



التاريخ الوظيفي:

1. معيد بقسم الجيولوجيا - كلية العلوم بقنا- جامعة أسـيوط – اعتبارا من 26111980.

2. مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا – كلية العلوم بقنا- جامعة أسـيوط – اعتبارا من 261985.

3. مدرس بقسم الجيولوجيا – كلية العلوم بقنا- جامعة أسـيوط – اعتبارا من 8101989.

4. أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا – كلية العلوم بقنا- جامعة جنوب الوادي – اعتبارا من 2341995 (القيام بأعمال القسم فى الفترة من ديسمبر 1997 وحتى ديسمبر 1998 ثم أعمال رئاسة القسم فى الفترة من أول يوليو 1999 وحتى مايو 2000).

5. أستاذ ورئيس مجلس قسم الجيولوجيا - كلية العلوم بقنا- جامعة جنوب الوادي اعتبارا من 352000.

6. المشرف العام على مركز المعلومات وشبكة الاتصالات بالجامعة – اعتبارا من ابريل 2002 حتى اغسطس 2006.

7. وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قسم الجيولوجيا اعتبارا من يناير 2003 حتى اكتوبر 2004.

8. التكليف بأعمال الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من 172004 حتى 3172004 قرار رئيس الجامعة رقم 370 الصادر بتاريخ 3062004.

9. وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من 10اكتوبر 2004 حتى يناير 2006.

10. وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 2 يناير 2006 حتى أغسطس 2006.

11. مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة اعتبارا من مارس 2006 حتى أغسطس 2006

12. رئيس المجلس العربى للأنشطة الطلابية من أغسطس 2006 حتى الأن

13. رئيس جامعة جنوب الوادي من أغسطس 2006حتى سبتمبر 2011م

14. أستاذ بكلية العلوم من 21 سبتمبر 2011م حتى 3 نوفمبر 2011م

15. رئيس جامعة جنوب الوادى بالإنتخاب من 3 نوفمبر 2011م حتى نوفمبر 2015

16. رئيس جامعة جنوب الوادى من ديسمبر 2015 حتي ديسمبر 2018م.

