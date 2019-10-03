شاهد.. كلمات حماسية من أبناء الجيش المصري في حب مصر



وتزامنت حملة الإخوان ضد مصر مع وجود الرئيس عبد الافتاح السيسي في الأمم المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة وأنها كانت زيارة ناجحة، التقى فيها الرئيس السيسي بعدد من رؤساء العالم والقادة لعدد من الدول، فضلاا عن اجتماعه مع رؤساء كبرى الشركات الأمريكية.



وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تصريحات عقب عودته من الأمم المتحدة، أشاد فيها بوعي الشعب المصري، وعلى ضرورة التماسك.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم االخميس، مقطع فيديو يرصد قيام عدد من أبناء القوات المسلحة بغناء كلمات حماسية في حب مصر.وكان يغني أبطال القوات المسلحة: "اصحى يا مصري وقوم من النوم جيشك عمره ما باعك يوم، جيش ده معمول عشانك.. قولتوا علينا دول عسكر، قالها جاسوس قابض بالأخضر، قالها حمار من غير ما يفكر، قالها خواجة بالعربي مكسر.. ميقولهاش مسلم بيكبر، مبتتقالش في بلد الأزهر.. مهما تقولوا ومهما تعيدوا مصر بجيشها هتفضل أكبر.. اصحي يا جندي وإوعى تنام.. أعدائك في كل مكان".هذا وقد تعرضت مصر الفترة الأخيرة لحملة من الهجوم من قبل قناة الجزيرة القطرية، وجماعة الإخوان المسلمين وأبواقهم الإعلامية من خلال نشر الشائعات والأكاذيب عن القيادات في مصر، وبث الفيديوهات المفبركة عن الأحداث في مصر، وهو ما تنبه له المصريين وادركوا حجم المؤامرة التي يتعرضون لها.