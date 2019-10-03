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خطيبة "مصطفى تورتة" السابقة تُشعل مواقع التواصل بتدوينه جديدة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:58 م
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خطيبة مصطفى تورتة السابقة تُشعل مواقع التواصل بتدوينه جديدة
مصطفى تورته
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اشعلت خطيبة مصطفى تورتة السابقة مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد المنشور الذي شرحت فيه قصة مصطفى تورته كاملة والفصل المحزن الذي افتعله معها يوم حفل خطوبتهما، وتعاطفت معها فتيات السوشيال ميديا، وقرروا أخد حقها من مصطفى تورتة، وقاموا بكتابة تعليقات تسيء له ولموقفه مع نهال شعبان خطيبته السابقة.

وعن نص التدوينه التي نشرتها نهال عبر فيسبوك فهي "يا جماعة أنا مش عايزة هدايا ولا أي حاجة، عمر ما وجعي وكسرت قلبي تتداوي بهدايا، رجعولي يوم خطوبتي وتجهيزاتي قبلها وفرحتي بفستان وحتي فرحتي بيه هو كل ده طلع كدب كل ده وهم، هدايا ايه بس ال بتتكلمو فيها..أنا كل شوية الصدمة بتتجدد عندي".

وجاء هذا بعدما عرضت عليها مجموعة من الهدايا من رواد مواقع التواصل للتعاطف معها وللتخفيف عنها من الالم الذي تسبب فيه مصطفى تورتة بناء على ما ذكرته في منشورها عن سبب تركه حفل الخطوبة وأخده التورته مع دون اعتبار لها ولأهلها.

وعن مصطفى تورتة فقد حاورته الفجر في منزله بالإسكندرية وكشف من خلال الحوار تفاصيل تنشر لأول مرة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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