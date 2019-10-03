براتب يصل لـ7 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" توفر 5757 فرصة عمل

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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 5757 فرصة عمل للشباب المصري ذكورا وإناثا، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالقطاع الخاص، من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، لمختلف المؤهلات، وذلك بعدد من المحافظات، من أول أكتوبر الجاري.



وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن الوزارة تحرص من خلال الإدارة المختصة بعرض كافة الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص بصفة دورية، حتى يتسنى للشباب الإطلاع على ماينا سبهم ودخول سوق العمل، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة"، لخفض نسب البطالة والنهوض بالاقتصاد القومي.



وقال إن الوظائف المعلنة هذا الشهر تشمل فرص: مدير تسويق، أخصائي تسويق، أفراد أمن، عمال نظافة، فني إنتاج، سائقين، مندوبي مبيعات، عمال بوفيه، مشرفي أمن، فني ومشرف تبريد وتكييف، كاشير، موظفي استقبال، عمال خياطة ومكواة، وعمال جودة، مهندس إنتاج، كيميائي.



وكما تشمل الفرص: عمال تعبئة، كبسون وتشطيب، مدير مطعم، ويتر، مشرف صالة، طباخ ومساعد طباخ، صيدلي، وأخصائي تجميل، مندوبي توصيل وموظفى خدمة عملاء، محاسب، أخصائي IT، فنيين لحام، دوكو، كهرباء، خراطة، برادة، تشطيبات أتوبيسات.



وتشمل الفرص مزايا التأمين الاجتماعي، وبدلات وحوافز، ومزايا أخرى.



وفيما يلي عرض تفصيلي لتلك الفرص:

