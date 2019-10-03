وليد سليمان يتوج سياسة التدوير في مباراة الأهلي ضد الإنتاج

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من اقتناص ثلاثة نقاط ثمينة من منافسه العنيد الإنتاج الحربي، من خلال فوزه الكاسح برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وتوج وليد سليمان نجم الفريق الأول بالأهلي بهدف الرابع في شباك الإنتاج الحربي سياسة تدوير اللاعبين التي يتبعها المدرب السويسري رينيه فايلر، منذ توليه مهام المارد الأحمر خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.





فايلر ومواصلة سياسة التدوير في مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي





واصل السويسري فايلر أسلوب المداورة بين اللاعبين، وظهر هذا بشكل واضح في آخر مباراتين، بعدما قام في المباراة الماضية أمام كانو سبورت الغيني الإستوائي، بالاعتماد على عدد كبير من لاعبي الأحتياط، جاء على رأسهم محمود وحيد بديلًا للتونسي علي معلول، وأحمد فتحي بديلًا لمحمد هاني، بالإضافة للوافد الجديد المالي أليو ديانج بديلًا لحمدي فتحي، وأحمد الشيخ بديلًا لحسين الشحات، كما قام باستبدال جونيور أجايى بالمغربي وليد أزارو.









وفي مباراة الإنتاج الحربي، واصل سياسة التدوير في تبديلاته بعدما قام باستبدال جونيور أجايى بوليد أزارو، ومحمد هاني بأحمد فتحي، ورمضان صبحي بوليد سليمان في أخر عشرة دقائق.





وتمكن وليد سليمان من مكافأة مدربه بالهدف الرابع، كما أبدت هذه الطريقة انطباعات رائعة لدى جماهير الأهلي بامتلاك فريقهم لدكة بدلاء لا تقل شأئنًا عن التشيل الأساسي.









أهداف الأهلي ضد الإنتاج الحربي









تقدم رمضان صبحي في النتيجة مبكرًا لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 25، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني لفريقه بعد أسيسيت رائع من رمضان صبحي في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.









وأكد النيجيري جونيور أجايى تفوق الأهلي من خلال تسجيل الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد أسيست من الظهير التونسي علي معلول، بعد مراوغته لمدافع الإنتاج، ليقدمها هدية للنيجيري أمام المرمى، والذي لم يتوانى بدورها في إسكانها شباك عامر عامر.









واختتم وليد سليمان رباعية الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد نزوله كبديل لرمضان صبحي في الدقيقة ثمانين، ليؤكد تفوق الأهلي في المباراة وتربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري مبكرًا.







