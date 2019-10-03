الدح وشعبان يقودان هجوم طنطا أمام بيراميدز
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:03 م
Advertisements
سارة سالم
Advertisements
Advertisements
أعلن أيمن المزين المدير الفني لطنطا فريق تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز اليوم بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
حراسة المرمى: إسلام طارق
خط الدفاع: إيهاب سمير، ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه، ومحمد الشاذلي
خط الوسط: أحمد الألفي وتاديو لوانجا ومصطفي أمين وليد عادل.
خط الهجوم: هشام شعبان وعبد الرحمن الدح
ويجلس علي دكة البدلاء كلا من :-محمد العشري، وحسام غالي، وأحمد قطاوي، وأحمد فهمي، ومحمد فتحي، وأحمد الشناوي، واسلام فؤاد.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من طارق سامي حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد احمد و مصطفي حسين، ونادر قمرالدولة، ومحمد احمد.
وشهد محيط ملعب نادي طنطا الرياضي اليوم الخميس إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن الموجودة هناك في شارع النادي بطنطا، وذلك قبل مباراة طنطا ونظيره بيراميدز المقرر لها في الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط المباراة، وشهدت الاجواء وجود نقاط تفتيش خاصة بوابات الجماهير، واخري للاعلامين والحصفين.
فيما توافد عشرات الجماهير لحضور المباراة، وكان قد وافق الأمن علي حضور 200 مشجع.
يحل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، ضيفا علي طنطا الذي يقوده أيمن المزين فنيا، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم علي ملعب نادي طنطا الرياضي.
تشكيل طنطا أمام بيراميدز
حراسة المرمى: إسلام طارق
خط الدفاع: إيهاب سمير، ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه، ومحمد الشاذلي
خط الوسط: أحمد الألفي وتاديو لوانجا ومصطفي أمين وليد عادل.
خط الهجوم: هشام شعبان وعبد الرحمن الدح
ويجلس علي دكة البدلاء كلا من :-محمد العشري، وحسام غالي، وأحمد قطاوي، وأحمد فهمي، ومحمد فتحي، وأحمد الشناوي، واسلام فؤاد.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من طارق سامي حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد احمد و مصطفي حسين، ونادر قمرالدولة، ومحمد احمد.
وشهد محيط ملعب نادي طنطا الرياضي اليوم الخميس إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن الموجودة هناك في شارع النادي بطنطا، وذلك قبل مباراة طنطا ونظيره بيراميدز المقرر لها في الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط المباراة، وشهدت الاجواء وجود نقاط تفتيش خاصة بوابات الجماهير، واخري للاعلامين والحصفين.
فيما توافد عشرات الجماهير لحضور المباراة، وكان قد وافق الأمن علي حضور 200 مشجع.
يحل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، ضيفا علي طنطا الذي يقوده أيمن المزين فنيا، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم علي ملعب نادي طنطا الرياضي.
Advertisements
- تعرف علي قائمة طنطا لمواجهة كفر الشيخ غدا
- تعرف علي تشكيل طنطا والمنصورة "قمة الدلتا"
- كيف يتفادي طنطا الهبوط السريع!
- خاص - حارس طنطا يشكو بتروجت للجبلاية
- خاص - حارس طنطا يفسر ظهوره بقميص بتروجت خلال ودية الإنتاج
- 20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة وادي دجلة في افتتاحية الدوري
- قائمة طنطا لمواجهة بيراميدز غدا
- طنطا.. منجم تطوير المهاجمين في مصر
- تاريخ مباريات بيراميدز وطنطا قبل موقعة الليلة
- تشديدات أمنية قبل موقعة بيراميدز وطنطا
المزيد عن: طنطا وبيراميدز طنطا بيراميدز الدوري المصريتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر