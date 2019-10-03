الدح وشعبان يقودان هجوم طنطا أمام بيراميدز









تشكيل طنطا أمام بيراميدز







حراسة المرمى: إسلام طارق







خط الدفاع: إيهاب سمير، ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه، ومحمد الشاذلي







خط الوسط: أحمد الألفي وتاديو لوانجا ومصطفي أمين وليد عادل.







خط الهجوم: هشام شعبان وعبد الرحمن الدح





ويجلس علي دكة البدلاء كلا من :-محمد العشري، وحسام غالي، وأحمد قطاوي، وأحمد فهمي، ومحمد فتحي، وأحمد الشناوي، واسلام فؤاد.



ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من طارق سامي حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد احمد و مصطفي حسين، ونادر قمرالدولة، ومحمد احمد.



وشهد محيط ملعب نادي طنطا الرياضي اليوم الخميس إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن الموجودة هناك في شارع النادي بطنطا، وذلك قبل مباراة طنطا ونظيره بيراميدز المقرر لها في الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.



وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط المباراة، وشهدت الاجواء وجود نقاط تفتيش خاصة بوابات الجماهير، واخري للاعلامين والحصفين.



فيما توافد عشرات الجماهير لحضور المباراة، وكان قد وافق الأمن علي حضور 200 مشجع.



يحل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، ضيفا علي طنطا الذي يقوده أيمن المزين فنيا، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم علي ملعب نادي طنطا الرياضي.







أعلن أيمن المزين المدير الفني لطنطا فريق تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز اليوم بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.