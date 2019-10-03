ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد": فرص لتساقط أمطار خفيفة على هذه المناطق (فيديو)

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:01 م
Advertisements
الأرصاد: فرص لتساقط أمطار خفيفة على هذه المناطق (فيديو)
أرشيفية
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ فعليًا منذ نهاية شهر سبتمبر، إلا أن درجة الحرارة ما زالت مرتفعة، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدًا حيث إن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام بنحو درجتين أو 3 درجات.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة في ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، مما يؤدي لزيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة أكثر، وظهور الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق، خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية، والأراضي الزراعية والصحراوية، مناشدة قائدي السيارات بالقيادة بحذر أثناء الشبورة المائية.

وتابعت خبيرة الأرصاد الجوية، أن الطقس على السواحل الشمالية معتدل تمامًا، وتعتبر من أجمل المناطق للتنزة والسفر، مشددة على أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الامطار اليوم وغدًا، منوهًا إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الغربية السبت المقبل، والذي يزيد من جمال ومتعة حالة الجو، موضحة أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح 34 درجة مئوية، ومدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط 34-35 درجة مئوية، وجنوب الصعيد قنا، الأقصر، أسوان، حلايب وشلاتين 38-39 درجة مئوية، شرم الشيخ والغردقة 35-36 درجة مئوية.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: تساقط امطار الارصاد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status