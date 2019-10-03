"الأرصاد": فرص لتساقط أمطار خفيفة على هذه المناطق (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ فعليًا منذ نهاية شهر سبتمبر، إلا أن درجة الحرارة ما زالت مرتفعة، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدًا حيث إن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام بنحو درجتين أو 3 درجات.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة في ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، مما يؤدي لزيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة أكثر، وظهور الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق، خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية، والأراضي الزراعية والصحراوية، مناشدة قائدي السيارات بالقيادة بحذر أثناء الشبورة المائية.



وتابعت خبيرة الأرصاد الجوية، أن الطقس على السواحل الشمالية معتدل تمامًا، وتعتبر من أجمل المناطق للتنزة والسفر، مشددة على أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الامطار اليوم وغدًا، منوهًا إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الغربية السبت المقبل، والذي يزيد من جمال ومتعة حالة الجو، موضحة أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح 34 درجة مئوية، ومدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط 34-35 درجة مئوية، وجنوب الصعيد قنا، الأقصر، أسوان، حلايب وشلاتين 38-39 درجة مئوية، شرم الشيخ والغردقة 35-36 درجة مئوية.

