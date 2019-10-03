أحمد السعدني يطرح برومو "شبر مية" عبر "انستجرام "

ثان بطولة

"الكبريت الأحمر"



"زي الشمس"







طرح الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام، برومو مسلسله المقبل "شبر مية" والمقرر طرحه قريبا عبر مجموعة قنوات dmc.ونال البرومو إعجاب الجمهور الذي تسأل حول موعد العرص، متعجلين مواعيد الطرح للاستمتاع بالعمل الذي يعد البطولة الثانية لأحمد السعدني.يقدم الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني البطولة المطلقة الثانية في التلفزيون بعد "الكبريت الأحمر"، من خلال مسلسل "شبر مية" المأخوذ عن فورمات أجنبي، وتدور أحداثه فى 50 حلقة، وذلك بعد اعتذار آسر ياسين عن المسلسل، ومن المنتظر عرض المسلسل في الموسم الشتوي المقبل.يضع السيناريو والحوار للمسلسل ورشة من 5 مؤلفين شباب، والعمل إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ويشارك السعدني في بطولته كل من نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوي، مراد مكرم، محمد علي رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة.البطولة الأولى للسعدني كانت في مسلسل "الكبريت الأحمر" والذي عُرض على موسمين في عامي 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهاني عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وذكى فطين عبد الوهاب، وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرب بشارة وسيف سيف.كان السعدني حقق نجاح كبير في رمضان الماضي من خلال مسلسل "زي الشمس"، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل إيطالي، ودارت أحداثه حول محامية تحاول كشف قاتل شقيقتها الفنانة التشكيلية."زي الشمس" من بطولة دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.وصاحب المسلسل العديد من المشكلات بينها خلاف حول حقوق الملكية الفكرية ووضع اسم المخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج سامح عبدالعزيز الذي استكمل تصوير المسلسل بعد انسحاب الأولى، كما اتهمت فنانة تشكيلية صناع العمل بسرقة أعمالها.