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اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3-10-2019

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:44 م
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اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3-10-2019
اسعار الذهب في السعودية
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تواصل اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس 3-10-2019، وبذلك تواصل أسعار الذهب السعودى استقرارها الذي تشهده خلال تعاملات الفترة الحالية، في ظل حالة التراجع المستمر الذي تشهده أسعار أوقية الذهب العالمية وننشر من خلال التقرير التالى أخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة بالمملكة العربية السعودية وجاءت الأسعار على النحو التالى وفقا للتحديثات الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية اليوم الخميس 3-10-2019

سعر الذهب عيار 24    بنحو  183.20 ريال     بما يعادل  48.84$

سعر الذهب عيار 22    بنحو  167.94 ريال     بما يعادل  44.77$

سعر الذهب عيار 21    بنحو  160.31 ريال     بما يعادل  42.74$

سعر الذهب عيار 18    بنحو  137.40 ريال     بما يعادل  36.63$

سعر الذهب عيار 14    بنحو  106.87 ريال     بما يعادل  28.49$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 91.60 ريال        بما يعادل  24.42$

سعر أوقية الذهب          بنحو  5,698  ريال      بما يعادل  1,519$

سعر جنيه الذهب          بنحو 1,282 ريال       بما يعادل  341.91$

سعر كيلو الذهب          بنحو 183,203 ريال    بما يعادل  48,842$

 اسعار الذهب السعودى اليوم 3-10-2019


 اسعار الذهب السعودى اليوم الخميس من خلال الجدول الاتى:

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

49.08$

184.11

 اسعار الذهب عيار 24

44.99$

168.77

سعر الذهب عيار 22

42.95$

161.10

اسعار الذهب عيار 21

36.81$

138.03

اسعار الذهب عيار 18

28.63$

107.40

سعر الذهب عيار 14

24.54$

92.05

سعر الذهب عيار 12

1.527$

5.726

اسعار أوقية الذهب

341.59$

1.289

اسعار جنيه الذهب

49.084$

184.108

اسعار كيلو الذهب

 

 متوسط اسعار الذهب في السعودية 

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

106.78

137.29

160.17

183.05

22 سبتمبر

106.78

137.29

160.17

183.05

21 سبتمبر

106.89

137.44

160.35

183.25

20 سبتمبر

105.47

135.60

158.20

180.80

19 سبتمبر

 


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