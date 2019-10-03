اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3-10-2019

تواصل اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس 3-10-2019، وبذلك تواصل أسعار الذهب السعودى استقرارها الذي تشهده خلال تعاملات الفترة الحالية، في ظل حالة التراجع المستمر الذي تشهده أسعار أوقية الذهب العالمية وننشر من خلال التقرير التالى أخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة بالمملكة العربية السعودية وجاءت الأسعار على النحو التالى وفقا للتحديثات الأخيرة.





أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية اليوم الخميس 3-10-2019





سعر الذهب عيار 24 بنحو 183.20 ريال بما يعادل 48.84$





سعر الذهب عيار 22 بنحو 167.94 ريال بما يعادل 44.77$





سعر الذهب عيار 21 بنحو 160.31 ريال بما يعادل 42.74$





سعر الذهب عيار 18 بنحو 137.40 ريال بما يعادل 36.63$





سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.87 ريال بما يعادل 28.49$





سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.60 ريال بما يعادل 24.42$





سعر أوقية الذهب بنحو 5,698 ريال بما يعادل 1,519$





سعر جنيه الذهب بنحو 1,282 ريال بما يعادل 341.91$





سعر كيلو الذهب بنحو 183,203 ريال بما يعادل 48,842$





اسعار الذهب السعودى اليوم 3-10-2019







