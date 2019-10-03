اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3-10-2019
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:44 م
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تواصل اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس 3-10-2019، وبذلك تواصل أسعار الذهب السعودى استقرارها الذي تشهده خلال تعاملات الفترة الحالية، في ظل حالة التراجع المستمر الذي تشهده أسعار أوقية الذهب العالمية وننشر من خلال التقرير التالى أخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة بالمملكة العربية السعودية وجاءت الأسعار على النحو التالى وفقا للتحديثات الأخيرة.
أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية اليوم الخميس 3-10-2019
سعر الذهب عيار 24 بنحو 183.20 ريال بما يعادل 48.84$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 167.94 ريال بما يعادل 44.77$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 160.31 ريال بما يعادل 42.74$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 137.40 ريال بما يعادل 36.63$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.87 ريال بما يعادل 28.49$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.60 ريال بما يعادل 24.42$
سعر أوقية الذهب بنحو 5,698 ريال بما يعادل 1,519$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,282 ريال بما يعادل 341.91$
سعر كيلو الذهب بنحو 183,203 ريال بما يعادل 48,842$
اسعار الذهب السعودى اليوم 3-10-2019
اسعار الذهب السعودى اليوم الخميس من خلال الجدول الاتى:
دولار أمريكي
سعر الذهب بـ بالريال السعودي
عيار الذهب
49.08$
184.11
اسعار الذهب عيار 24
44.99$
168.77
سعر الذهب عيار 22
42.95$
161.10
اسعار الذهب عيار 21
36.81$
138.03
اسعار الذهب عيار 18
28.63$
107.40
سعر الذهب عيار 14
24.54$
92.05
سعر الذهب عيار 12
1.527$
5.726
اسعار أوقية الذهب
341.59$
1.289
اسعار جنيه الذهب
49.084$
184.108
اسعار كيلو الذهب
متوسط اسعار الذهب في السعودية
عيار 14
عيار 18
عيار 21
عيار 24
اليوم
106.78
137.29
160.17
183.05
22 سبتمبر
106.78
137.29
160.17
183.05
21 سبتمبر
106.89
137.44
160.35
183.25
20 سبتمبر
105.47
135.60
158.20
180.80
19 سبتمبر
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