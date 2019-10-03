شاهد بالفيديو.. هنا الزاهد مع تمساح في شهر العسل

شاركت الفنانة الشابة هنا الزاهد، جمهورها بفيديو جديد من شهر العسل الذي تستمتع به حاليا بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي.ونشرت "هنا" فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، ظهرت فيه مع تمساح على سيارة، وعلقت بالإنجليزية: "حين لا يمكنك التقاط صورة بسبب خوفك من أن تعطي ظهرك لهذا الكائن".ويحرص أحدث ثنائي في الوسط الفني على مشاركة الجمهور بأحدث تفاصيل شهر العسل وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان أحمد فهمي نشر صورة ل"هنا" داخل إحدى المسشفيات، وطالب الجمهور بالدعاء لها، وبعدها طالبهم بحذف الصورة، وفور شفائها أعربت "هنا" لجمهورها عن سعادتها بوقوفهم إلى جوارها ودعواتهم لها بالشفاء.

انتقاد الزفاف





وانتقدت الإعلامية والممثلة الكويتية مي العيدان حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة الشابة هنا الزاهد، والذي أقيم قبل أيام، موضحة أن تكلفته بلغت مليون جنيه، مؤكدة أن هنا تستحق ذلك لكن حذرت من أن تنتهي الزيجة كسابق زيجتي فهمي التي آلت للطلاق، ساخرة أن الأخير يرى نفسه شهريار.









أول صورة للعروسين

ونشرت صفحة برنامج "عرب وود" عبر موقع الصور انستجرام، صورة للفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، داخل إحدى صالات المطار بصحبة طفل كان يلتقط صورة تذكارية معهما.





وتعد الصورة هي الظهور الأول لكل من أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد بعد حفل زفافهما الأسطوري الذي أُقيم قبل يومين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر.









فستان زفاف بتوقيع سامو هجرس

واختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها، حيث حرصت على أن يكون أنيق، وجذاب، الذي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.









أعمال مشتركة

وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشغال" في موسم رمضان الماضي.





وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



