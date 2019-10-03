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أول رد للبرلمان على إنشاء جامعة حلوان الأهلية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:35 م
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أول رد للبرلمان على إنشاء جامعة حلوان الأهلية
المهندس محمد فرج عامر
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إسلام شعراوي
 
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أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بإنشاء أول جامعة أهلية باسم "جامعة حلوان الأهلية" داخل حرم الجامعي للجامعة الأم من خلال استغلال المساحات الفارغة في الجامعة والتي تمثل 100 فدان من المساحة الفعلية للجامعة والتي تقدر بـ350 فدانا.

وقال عامر، أن هذا الفكر المستنير من الدكتور ماجد نجم يتطلب مساندة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال والاستثمار مساندة جامعة حلوان للإسراع فى انشاء هذه الجامعة الأهلية، مُطالبًا الدكتور ماجم نجم رئيس جامعة حلوان بأن يتم وضع خطط وبرامج لإنشاء هذه الجامعة بتخصصات فى مجالات الارتقاء بالتعليم الفنى وانشاء كليات متخصصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربط كليات هذه الجامعة مع احتياجات سوق العمل لضمان تدريب خريجى هذه الجامعة بالمنشآت الصناعية والإنتاجية لحصولهم على فرص العمالة بمجرد تخرجهم اضافة الى تدريبهم على انشاء وتملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أسس عملية وتطبيقية تضمن نجاحها.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، استعداد لجنة الصناعة بالبرلمان على عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى موسع تشارك فيه مؤسسات الصناعة والتجارة خاصة الاتحاد العام للصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال والاستثمار.

يذكر، أن المهندس محمد فرج عامر، فاز برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب بدور الانعقاد الأخير بمجلس النواب بالتزكية.

كما فاز النائبين محمد السلاب وعلاء ناجى بمقعدى وكيليي اللجنة، وفاز النائب فوزي فتى بمقعد أمين سر اللجنة.
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المزيد عن: مجلس النواب علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب المهندس محمد فرج عامر البرلمان أخبار البرلمان
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