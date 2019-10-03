قبل عرضه على dmc.. ننشر تفاصيل مسلسل "روحين في زكيبة"



ويجسد حمدى الميرغني شخصية عامل نظافة مع شقيقه الذى يجسد شخصيته الفنان محمد أسامه، ووالده صلاح عبد الله، ويعملون فى مهنة جمع القمامة، وبعد فترة تتغير ظروف حياتهم ويصبحون أثرياء، ويرفضون الأموال حبا فى مهنتهم، واعتزازهم بها، كما تشكلت لهم نقابة تجمع كل العاملين فى مهنة جمع القمامة،يقع الميرغني في حب الفنانة نهى عابدين ولكن يأتي الفنان محمد حسني الذي يجسد دور "عريس" ويقيم لفترة طويلة فى دولة الكويت ليتقدم لنهى ويحاول أخذها منه وتحدث عدة مفارقات كوميدية بينهم، ويحاول الميرغني وأوس أوس بكل الطرق إبعاده عنها ولكنه يصمم على موقفه وتتوالى أحداث المسلسل بشكل كوميدى.



وتجسد الفنانة نهى عابدين فى المسلسل دور "نونة" وهى فتاة شعبية وتعيش فى حارة شعبية، وتجمعها علاقة عاطفية مع حمدى الميرغني.



كما يجسد الفنان أحمد عبد الله محمود دور شاب يُدعى "رشاد"، ويعمل عامل نظافة.



ومسلسل "روحين فى زكيبة" من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة كلا من حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وأحداثه تدور فى 30 حلقة، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.





يرصد" الفجر الفنى " أدوار وتفاصيل الشخصيات التى يجسدها أبطال مسلسل "روحين في زكيبة"، الذي من المقرر أن يعرض فى أكتوبر الحالى على قناة dmc.وتجسد الفنانة انتصار دور "خاطبة " تساعد على زواج الفتيات والشباب، ومتزوجة من الفنان صلاح عبد الله، ولديها ولدان هما حمدى الميرغني، ومحمد أسامة المشهور بـ"أوس أوس".