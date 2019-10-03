المستشار الإعلامي لـ"تحيا مصر": الكشف على 100 ألف تلميذ ضمن مبادرة "نور حياة"

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قال محمد مختار، المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نور حياة" تهدف لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار بين كبار السن وتلاميذ المرحلة الابتدائية؛ لتشخيص المرض مبكرًا ونتمكن من علاج مسبباته، موضحًا أن صندوق "تحيا مصر" رصد لهذه المبادرة مليون جنيه، للكشف على 2 مليون مواطن، و5 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية.



وأضاف "مختار"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه حتى الآن تم مسح 100 ألف تلميذ في المرحلة الأولى في 5 محافظات بني سويف والأقصر وقنا والإسكندرية والشرقية، خلال النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، واعتبارًا من الاثنين المقبل سيتم إضافة 5 محافظات أخري وهي مطروح والسويس والدقهلية والسويس والاسماعيلية واستكمال الشرقية، منوهًا إلى أن نسبة الإصابة بين الـ 100 ألف تلميذ 12%.



وأوضح المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، أن المبادرة تسير على دليل لمنظمة الصحة العالمية، منوهًا إلى أنه من خلال المرحلة الاولى للمبادرة تبين أن الأطفال الموجودين بالريف أقل عرضه للإصابة بضعف الإبصار عن المناطق الحضارية؛ لكونه يشاهد مساحات واسعة وشاسعة، كما أن الأطفال في الريف يتناولوا وجبات بها فيتامين A، بعكس الموجودين في الحضر الذين يتناولون الوجبات السريعة والتي تقلل من تلافي مسببات ضعف الإبصار، وعدم وجود إضاءة كافية في وقت المذاكرة، مع كثرة استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية والهاتف المحمول والبلايستيشن.

