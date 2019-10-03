حبس 11 شخصا لحيازتهم أسلحة بيضاء في حلوان
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:47 م
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داليا عادل
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أمرت النيابة العامة، بحبس 11 شخصا عثر بحوزتهما على على مجموعة متنوعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن مطاوي وسنج حديدية فى منطقة حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول المتهمين للوقوف على نشاطهم الاجرامى.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء خروج قوة أمنية بقيادة النقباء أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، وأحمد فتحي، وأحمد شعلان، ومعاوني مباحث القسم، تمكنوا من ضبط كل 11 شخص من خلال خملة أمنية، وعثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة البيضاء.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة.
كما نص قانون العقوبات على عقوبة حمل السلاح الابيعلى حيازتها دون استخدامه فى المادة 25 أن يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
أما فى حالة اذا كان الشخص يحمل هذه الاسلحة البيضاء فى وسائل النقل او اماكن العبادة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كما نص عليه قانون العقوبات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء خروج قوة أمنية بقيادة النقباء أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، وأحمد فتحي، وأحمد شعلان، ومعاوني مباحث القسم، تمكنوا من ضبط كل 11 شخص من خلال خملة أمنية، وعثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة البيضاء.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة.
كما نص قانون العقوبات على عقوبة حمل السلاح الابيعلى حيازتها دون استخدامه فى المادة 25 أن يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
أما فى حالة اذا كان الشخص يحمل هذه الاسلحة البيضاء فى وسائل النقل او اماكن العبادة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كما نص عليه قانون العقوبات.
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