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إعصار قوي يضرب كوريا الجنوبية و يتسبب في مقتل 9 أشخاص

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:47 م
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إعصار قوي يضرب كوريا الجنوبية و يتسبب في مقتل 9 أشخاص
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ترجمة منار طارق
 
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ضرب إعصار قوي جنوب كوريا الجنوبية، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين.

جلب إعصار ميتاج رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة على الجزء الجنوبي من البلاد يومي الأربعاء والخميس.

وقالت وزارة الداخلية، إن القتلى التسعة بينهم ستة أشخاص دفنوا جراء الانهيارات الأرضية، واضافت انه اصيب سبعة أشخاص في حوادث مرتبطة بالإعصار.

وأضاف تقرير للوزارة أن العاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 48670 منزلًا وغمرت مئات المنازل والمباني الأخرى.

تقول وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن العاصفة تلاشت ظهيرة يوم الخميس في المياه قبالة الساحل الشرقي.
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